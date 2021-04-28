Bayraklı Belediyesinden fırınlara denetim
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Bayraklı Belediyesinden fırınlara denetim

Bayraklı Belediyesinden fırınlara denetim
Bültenler - Haberler | Güncel

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı gıda denetim ekibi Ramazan ayında pide üretimi yapan fırınlar ve tatlı satışı yapan işletmelerde denetim yaptı.

Ziyaretlerde gramaj ve hijyene önem veren yetkililer, pandemi kuralları konusunda da esnafa uyarılarda bulundu.

Halk sağlığını korumak ve vatandaşların hijyenik ortamda üretilen doğru gramajlı ürünlere ulaşmasını sağlamak için çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini artırdı. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı gıda yüksek mühendisi ve zabıtalardan oluşan gıda denetim ekibi, işletmelerin ekmek ve pide gramajları ile hijyen koşullarını yerine getirip getirmediklerini kontrol ederek, koşulları sağlamayan işyeri sahiplerine uyarılarda bulunuyor. Bu kapsamda son yapılan denetimlerde pidelerin gramajları, çalışanların ve üretimin sağlıklı koşullarda yapılıp, yapılmadığı denetlendi. Ramazan ayı öncesinde de belirli periyotlarda ilçenin farklı noktalarında bulunan unlu mamul imalathaneleri, marketler, bakkal ve kasap dükkanlarında denetimlerini sürdüren ekipler, Ramazan ayı boyunca uygulamaya devam edecek.

HALK SAĞLIĞI ÖNCELİĞİMİZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Toplum sağlığını korumak için ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Gıda üretim ve satış yerlerine denetimlerimizi gıda mühendisimiz ile birlikte yapıyoruz. Böylece daha etkin ve sağlıklı sonuçlar alıyoruz. Yasaların belediyelere verdiği yetkiler çerçevesinde gıda güvenliğine yönelik denetimleri ekiplerimiz periyodik olarak gerçekleştiriyor. Denetimleri sıklaştırarak halkımızın sağlığı için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye belirtti.

Kaynak: Bültenler

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