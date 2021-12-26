Bayraklı Belediyesinden berberlere can suyu

İZMİR (İHA) - Pandemi sürecinde kepenk kapatan esnafa düzenli olarak destek sağlayan Bayraklı Belediyesi, yeni yıl öncesi berberleri unutmadı. 146 berber ve 113 çalışanına 259 adet alışveriş kartı dağıtıldı.

Pandemi kısıtlamaları sırasında dükkanlarını kapatarak ekonomik açıdan zorlanan esnafa ayni ve nakdi yardımları aralıksız ulaştıran Bayraklı Belediyesi, yeni yıl öncesinde berberleri de unutmadı. İlçede bulunan 146 berber ve 113 çalışanına, yeni yıl öncesi alışveriş kartı dağıtıldı. Böylelikle, berberlere dağıtılan kart sayısı son bir yılda 518'e yükseldi. Bayraklı Belediyesi'nin, yılbaşı öncesi yüzleri güldüren bu çalışmasına İzmir Berberler Odasından teşekkür geldi. Oda başkanı Şükrü Bilgin ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Serdar Sandal'ı ziyaret ederek teşekkür ederek plaket takdim etti.

Pandemi sürecinden esnafların kötü etkilendiğini ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "En başından beri her esnafımıza destek oluyoruz. Daha önce de alışveriş çeki dağıttığımız berberlerimizi yeni yıl öncesi yine unutmadık. Toplam sayıyı 518'e yükselttik. Biz büyük bir aileyiz ve esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu zorlu süreci dayanışmayla aşacağız. Sizlerden tek ricam, toplumsal barışa katkı koymanız. Dükkanınıza gelen her esnafa barışı, kardeşliği, güzelliği empoze etmeniz" dedi.

İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin ise "Bayraklı Belediyesine ve belediye başkanımız Serdar Sandal'a bu ince ve güzel düşüncesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Halktan, sokaktan biri olmanın farkı bu olsa gerek. Biz de her zaman başkanımızın yanındayız" diye konuştu. - İZMİR