Bayraklı Belediyesinden 10 bin kişilik iftar paketi
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Bayraklı Belediyesinden 10 bin kişilik iftar paketi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bayraklı Belediyesinden 10 bin kişilik iftar paketi

İzmir'de Bayraklı Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 10 bin kişilik iftar yemeği dağıtacağını belirtirken, vatandaşların evlerinin zillerini çalan ekipler, Ramazanın ilk gününde 500 kişiye iftar menüsü ulaştırdı.

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İzmir'de Bayraklı Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 10 bin kişilik iftar yemeği dağıtacağını belirtirken, vatandaşların evlerinin zillerini çalan ekipler, Ramazanın ilk gününde 500 kişiye iftar menüsü ulaştırdı.

Bayraklı Belediyesi, Ramazan ayının ilk gününden itibaren vatandaşlara iftar menüleri dağıtımına başladı. 3 çeşit yemekten oluşan Ramazan paketinde; etli ana yemek, pilav ya da makarna, salata, ekmek, hurma ve tatlı yer alıyor. Ramazan ayı boyunca devam edecek uygulama kapsamında, her gün ortalama 500 kişiye ulaşacak ekipler, toplamda 10 bin kişilik iftar paketi dağıtacak.

Öte yandan, ihtiyaç sahibi aileleri titizlikle belirleyen ekipler, dar gelirli ailelere ayrıca erzak kolileri dağıtmaya da devam ediyor. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Ramazan dayanışmadır, paylaşmaktır. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelerimize Ramazan'ın ilk günü Muhittin Erener Mahallemizden başlayarak iftarlık yemek menüleri ulaştırdık. Ramazan ayı boyunca tüm mahallelerimizde 10 bin kişilik iftar paketleri dağıtacağız. Ramazan ayının ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini dilerim" dedi. - İZMİR

Bayraklı Belediyesinden 10 bin kişilik iftar paketi
Bayraklı Belediyesinden 10 bin kişilik iftar paketi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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