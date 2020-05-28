Bayraklı Belediyesinde kurslar hız kesmedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bayraklı Belediyesinde kurslar hız kesmedi

Bayraklı Belediyesi tarafından korona virüs salgını süresince internetten verilen kurslar renkli görüntülere sahne oluyor.

Bayraklı Belediyesinde kurslar hız kesmedi
28.05.2020 09:28 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:31

Bayraklı Belediyesi tarafından korona virüs salgını süresince internetten verilen kurslar renkli görüntülere sahne oluyor. Eğitmenler; tiyatrodan gitara, resimden karikatüre birçok alanda öğrencileriyle internet ortamında buluşuyor.

Salgın nedeniyle sınıf ortamında yüz yüze eğitimlere ara veren Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kısa süre içinde online eğitime geçti. Kursiyerler belirlenen gün ve saatlerde eğitmenleriyle internet ortamında bir araya geliyor. Eğitimciler tarafından hazırlanan haftalık ders programında gitar, piyano, şan, yazarlık, kukla yapımı ve tiyatrosu, Türk halk müziği, Türk sanat müziği, halk oyunları, Latin dansları, tiyatro, karikatür, satranç ve resim dersleri veriliyor. Eğitimler, hafta içi her gün bir bilgisayar programı sayesinde internetten gerçekleştiriliyor. Kursiyerler de kendi evlerindeki bilgisayarlardan eğitimlerine ara vermeden devam ediyor. İnternetten gerçekleşen kurslara katılmak isteyenler, Bayraklı Belediyesinin 477 20 00 telefon numarasından detaylı bilgi alabiliyor. Korona virüs salgını dolayısıyla başlatılan uygulamanın süresi, Milli Eğitim Bakanlığının alacağı kararlara göre belirlenecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor Haber
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu Haber
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak Haber
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Haber
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü Haber
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Bingöl'de vatandaşlar, düşen gök taşını aramak için sokaklara döküldü Haber
Bingöl'de vatandaşlar, düşen gök taşını aramak için sokaklara döküldü
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı
İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim oldu
İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim oldu
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine hakaret eden 4 CHP'li hakkında suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine hakaret eden 4 CHP'li hakkında suç duyurusu
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
Trabzonspor, Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı
Trabzonspor, Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı
TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi! Pozitif vaka çıkan takıma ve rakibine test yapılacak
TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi! Pozitif vaka çıkan takıma ve rakibine test...
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
ABD'de 'siyahi ırkçılık' bitmiyor! Skandal görüntü sonrası sokaklara dökülen halk polisle çatışıyor
ABD'de "siyahi ırkçılık" bitmiyor! Skandal görüntü sonrası sokaklara dökülen halk polisle çatışıyor
Japonya'da seyircisiz oynanan futbol maçları için uzaktan tezahürat uygulaması başlıyor
Japonya'da seyircisiz oynanan futbol maçları için uzaktan tezahürat uygulaması başlıyor
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak
ASELSAN, Türk ordusu için insansız kara aracı üretecek
ASELSAN, Türk ordusu için insansız kara aracı üretecek
Kuruluş Osman'da ölümden kurtarılan Alişar'ın sahnesi izleyenleri ekrana kilitledi
Kuruluş Osman'da ölümden kurtarılan Alişar'ın sahnesi izleyenleri ekrana kilitledi
Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı
Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma...
Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız
Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın tarihini tek cümlede anlattı: Burada yapılanlar hukuk cinayetidir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın tarihini tek cümlede anlattı: Burada yapılanlar hukuk...
ABD Başkanı Trump 'Kapatırım' dediği Twitter'dan yeni tweet attı
ABD Başkanı Trump "Kapatırım" dediği Twitter'dan yeni tweet attı
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
2 partinin seçime girmesini engellemeye yönelik MHP'nin 2, AK Parti'nin 4 önerisi var
2 partinin seçime girmesini engellemeye yönelik MHP'nin 2, AK Parti'nin 4 önerisi var
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
Birçok ilde görülen göktaşı ile ilgili ilk açıklama geldi: Bu tam anlamıyla bir meteor olayıdır
Birçok ilde görülen göktaşı ile ilgili ilk açıklama geldi: Bu tam anlamıyla bir meteor olayıdır
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ersin Korkut Hatice Çarpar Yeliz Yeşilmen Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Metin Oktay Nihat Özdemir Malcolm Thomas Michael Jordan
Daha Fazla Twitter Yassıada Instagram Galatasaray
Şu an buradasınız: Bayraklı Belediyesinde kurslar hız kesmedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 09:32:39. #1.15#
title