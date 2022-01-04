Bayraklı Belediyesi, yıl boyu sürekli yardım yapılan hane sayısını 20 bine çıkardı

BAYRAKLI, İZMİR (İHA) - Dar gelirli ailelere desteğini artıran Bayraklı Belediyesi, yıl boyu sürekli yardım sağlanan hane sayısını 20 bine çıkardı. Belediye, son bir yıl içinde ihtiyaç sahibi 76 bin 485 haneye gıda kolisi, 21 bin kişiye hijyen seti dağıtıldığını aktarırken, Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı'da hiç kimse yatağa aç girmeyecek. Sosyal yardımlarımızla 2022'de de ailelerin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz" dedi.

Bayraklı Belediyesi, ailelere yönelik sosyal yardım hizmetlerine ağırlık verdi. "Bayraklı'da kimse yatağa aç girmeyecek" sloganıyla hareket eden ekipler, başta deprem bölgeleri olmak üzere bir yıl içinde 76 bin 485 haneye gıda kolisi dağıttı. Bu süreçte 21 bin kişiye de hijyen seti dağıtan belediye ekipleri, ihtiyaç sahibi 2 binin üzerinde vatandaşa giyecek ve ev eşyası desteğinde bulundu. Ekipler yine, Fazla Gıda Derneği ile yapılan iş birliği kapsamında 125 bin adet gıda ürününü ilçe sakinlerine ulaştırıldı. 83 öğrenciye yaklaşık 150 bin liralık burs desteğinde bulunan belediye, 8 bin çocuğa kırtasiye seti ve okul çantası dağıttı, pandemi ve deprem sürecinde 30 bin aileye yardımda bulundu. Şuan sürekli yardım sağlanan aile sayısının ise 20 bine çıkarıldığı ifade edildi.

Son bir yılda 660 engelli vatandaşın hastaneye veya kamu kurumlarına ulaşımı için destekte bulunan ekipler, 75 engelli vatandaşa da düzenli olarak her gün 3 çeşit yemek ulaştırdı. Belediye personeli, kış soğuklarının kendini hissettirmesiyle birlikte yeni yılın ilk günlerinde 200'ün üzerinde haneye kömür yardımında bulunulurken, bu sayının artacağı ifade edildi. Sosyal yardımların 2022'de de hız kesmeden devam edeceği aktarıldı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, sosyal yardımlarla ilgili şöyle konuştu:

"Biz yola çıkarken 'Bayraklı'da kimse yatağa aç girmeyecek' dedik ve bu sözümüzü tuttuk. Ortaya koyduğumuz sosyal yardımlaşma ve dayanışma örnekleriyle Bayraklı'daki her haneye, her aileye dokunduk ve yanlarında olmaya devam ediyoruz. İsrafı önleyip, ilçemizde iyiliği büyütüyoruz. Tüm ihtiyaç sahiplerine imkanlarımız dahilinde destek oluyoruz. Çocukların mutlu, gençlerin umutlu, büyüklerimizin de huzurlu olduğu bir Bayraklı'yı hep birlikte, dayanışma içinde inşa ediyoruz. Büyük bir aile olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olacağız." - İZMİR