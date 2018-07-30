Bayraklı Belediyesi Yeni Oyuncu Adaylarını Arıyor

Bayraklı Belediyesi bünyesinde yaklaşık 3 yıl önce kurulan ve sahneledikleri oyunlarla izleyenlerden tam not alan belediye tiyatro ekibi yeni takım arkadaşlarını arıyor. Bu kapsamda 14-15 Eylül tarihlerinde Osmangazi hizmet binasında gerçekleştirilecek seçmelere oyunculuğa meraklı, isteyen herkes katılabilecek.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Bayraklı'da çeşitli kültür merkezilerinde verilen resim, gitar, bale gibi kursların yanı sıra tiyatroya da ilgi oldukça yoğun. Osmangazi hizmet binası tiyatro salonunda Aslı Yalçın ve Kerem Yalçın'ın eğitmenliğini yaptığı tiyatro kurslarında 7 yaş ve üstü gruba tiyatro eğitimi veriliyor. Yaklaşık üç yıl önce oluşturulan tiyatro grubunda 420 kursiyer eğitim alıyor. Kursiyerler temel oyunculuk eğitimlerinin yanı sıra sosyal hayatında içe kapanık ve çekimser tavırlarından kurtularak hayata daha farklı bakan bireyler haline geliyor. Kursiyerler aldıkları eğitimlerin ardından yeteneklerini tiyatro sahnesinde sergileme fırsatı yakalıyor.

"Kendilerini keşfetmelerini sağlıyoruz"

Tiyatro eğitmenlerinden Kerem Yalçın verdikleri tiyatro kursunun öncelikle sanat eğitimi olduğunu belirterek, "Asıl amacımız iyi bireyler yetiştirirken farkındalık oluşturmak. Çalışmalarımızı iki grup halinde sürdürüyoruz. İlk grubumuz daha önce üç farklı oyunu sergiledi ve seyircilerden oldukça olumlu tepkiler aldı. İkinci grubumuz ise altı aylık bir süreçte bizimle birlikte. Burada temel tiyatro eğitimi verirken, kendilerini keşfetmelerini sağlıyoruz. Ailemize katılmak isteyen herkesi tiyatro kursumuza bekliyoruz. Bize katılmak için Bayraklı belediyesinin duyurularını takip etsinler. Bu yıl seçmelerimiz 14-15 Eylül tarihleri arasında Osmangazi hizmet binasında yapılacak. Tüm tiyatroseverleri ve tiyatroda sahne tozu yutmak isteyen herkesi seçmelerimize bekliyoruz" diye konuştu.

Herkesi bekliyoruz

Sanatın her dalına her zaman önem verdiklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ,"Kültür merkezleri ve semt evlerinde tiyatro başta olmak üzere birçok alanda kurs veriyoruz. Yeni nesillerin farklı düşünen, özgür ve sanata değer veren bireyler olarak yetişmesi için tiyatro da bu çalışmalarımızın arasında bulunuyor. Tiyatroya gönül veren ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen herkesi kursumuza davet ediyorum" dedi. - İZMİR