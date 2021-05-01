Bayraklı Belediyesi veterinerleri, her gün can dostları besliyor
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Bayraklı Belediyesi veterinerleri, her gün can dostları besliyor

Bayraklı Belediyesi veterinerleri, her gün can dostları besliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süresince sokak hayvanlarının aç kalmaması için ilçenin çeşitli noktalarına mama ve su bırakıyor.

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süresince sokak hayvanlarının aç kalmaması için ilçenin çeşitli noktalarına mama ve su bırakıyor. Ekipler ayrıca, sokak hayvanlarını kısırlaştırma işlemlerine de ara vermeden devam ediyor.

Bayraklı Belediyesi, sokağa çıkma yasağının uygulandığı her gün ilçenin sokaklarını gezerek, sokak hayvanlarının mama, su ve temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu kapsamda Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, her gün sokakta yaşayan kedi ve köpekler için ara vermeden mesailerine devam ediyor. Muayene veya tedavi edilmesi gereken sokak hayvanları, Bayraklı Belediyesi Sokak Hayvanı Rehabilitasyon Merkezinde bakıma alınıyor. Binlerce hayvanın klinik muayenelerini gerçekleştiren ekipler, çalışmalar kapsamında ayrıca belediye sınırları içinde yaşamlarına devam eden sokak kedileri ve köpeklerini kısırlaştırma işlemlerine kapanma süresince de devam ediyor.

Bayraklı'da sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmadıklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İmkanlarımız dahilinde can dostların ihtiyaçlarını düzenli olarak karşılıyoruz. Hava sıcaklıklarının arttığı son günlerde bu konuda hepimiz daha fazla duyarlı olmak zorundayız. Sokak hayvanlarına bir kap yem, bir kap su verip, muayene ve tedavilerini yapmak, onları yeni yuvalara kavuşturmak onlar için öncelikli görevlerimiz. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasında yemek ve su bulmakta sıkıntı yaşayan can dostları unutmayalım" diye belirtti. - İZMİR

Bayraklı Belediyesi veterinerleri, her gün can dostları besliyor
Bayraklı Belediyesi veterinerleri, her gün can dostları besliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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