Bayraklı Belediyesi ve SKGD'den gençler için AB projesi
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Bayraklı Belediyesi ve SKGD'den gençler için AB projesi

Bayraklı Belediyesi ve SKGD'den gençler için AB projesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayraklı Belediyesi ile Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği (SKGD), Avrupa Birliği'nden hibe almaya hak kazanılan proje kapsamında gençlerin iş gücü piyasasına girmelerini kolaylaştırmak ve güçlendirmek için gençlerle bir araya gelecek.

Bayraklı Belediyesi ile Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği (SKGD), Avrupa Birliği'nden hibe almaya hak kazanılan proje kapsamında gençlerin iş gücü piyasasına girmelerini kolaylaştırmak ve güçlendirmek için gençlerle bir araya gelecek. 5 ay sürecek 'Go for youth' projesi ile genç işsizliğine karşı sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler üretilecek.

Türkiye'de gençlik örgütlerinin üst çatı kuruluşlarından birisi olan Gençlik Örgütleri Forumu tarafından kamuoyuna duyurusu yapılan "Go-For Youth" hibe programına, Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği tarafından; Bayraklı Belediyesi, Konak, Çiğli ve Bornova Belediyeleri ortaklığında yapılan başvuru kabul edildi. Bu kapsamda, Avrupa Birliği projesi hibe almaya hak kazandı. Projeyle, gençlerin iş gücü piyasasına girmelerini engelleyen çeşitli nedenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik politikaları içeren bir Yerel Gençlik İstihdam Stratejisinin geliştirilmesine ve gençlerin yerel düzeyde oluşturulan sosyal diyalog mekanizmalarına katılımlarının artırılmasına katkıda bulunulması amaçlandı.

5 ay sürecek proje kapsamında; Bayraklı, Konak, Bornova ve Çiğli'de yaşayan 18-30 yaş arası 20 gençle, Covid 19 sonrasında daha da artan genç işsizliğine karşı sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler üretmek, yerel yönetimlerin Covid 19 öncesi ve sonrasında gençlerin istihdam hakkının artırılmasına ve güçlendirilmesine yönelik politikalarının izlenmesi de hedefleniyor.

Bu kapsamda Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, gençlerin iş gücüne katılımlarının artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalara destek verecek. - İZMİR

Bayraklı Belediyesi ve SKGD'den gençler için AB projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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