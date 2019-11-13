Bayraklı Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında önemli iş birliği

13.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:13

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi, halkla ilişkiler alanında güçlerini birleştirdi.



Bayraklı Belediyesine vatandaşlardan gelen; talep, şikayet ve öneriler, online sistem üzerinden artık doğrudan büyükşehir yetkilileri tarafından görülebilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi arasında internet aracılığıyla kurulan ağ sayesinde, büyükşehir ile ilgili iletilen sıkıntıların çözümünün hızlanacağı belirtildi.



Öte yandan Bayraklı Belediyesi, halkla ilişkiler birimini belediye giriş katına taşıyarak; modern bir görünüme kavuşturdu. Belediye ekipleri, bu noktada işlemlerini yapan vatandaşlara ikramlar yaparken, fen işleri ile park ve bahçeler müdürlüklerinden de görevlilerde vatandaşlara yanıt veriyor.



Hedeflerinin çağdaş, modern, marka bir kent oluşturmak olduğunu söyleyen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, vatandaşlara en iyi hizmet için çalıştıklarını ifade etti. Sandal, "Yeni dönemde büyükşehir belediyemizle güçlü iş birliklerimiz sürecek. Her alanda koordineli çalışıyoruz. En iyiyi, en doğruyu hep birlikte yaparak, ilçemize, yurttaşımıza sorunların çözüldüğü, güzel ve daha yaşanabilir bir Bayraklı oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA