Bayraklı Belediyesi vatandaşı yalnız bırakmıyor
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Bayraklı Belediyesi vatandaşı yalnız bırakmıyor

Bayraklı Belediyesi vatandaşı yalnız bırakmıyor
05.05.2020 10:20 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:20

Koronavirüs salgını nedeniyle büyük bir hizmet seferberliği başlatan Bayraklı Belediyesi, ilk vakanın duyurulduğu 11 Mart'tan bu yana binlerce vatandaşa ulaştı.

Belediye, 55 günde 5 bin 460 kişiye gıda ve erzak yardımında bulunurken, evinden çıkamayan 1450 kişinin de alışverişini yaptı. Bu süreçte evde sağlık hizmetlerini de sürdüren Bayraklı Belediyesi, 167 vatandaşın ayağına gitti. Belediye, sokak hayvanlarını da unutmadı. Yaklaşık iki ay içinde sokak hayvanları için 2 bin 340 kilogram kedi ve köpek maması dağıtıldı.

MASKE VE DEZENFEKTAN BELEDİYEDEN

Salgınla mücadele günlerinde ilçe sakinlerine desteklerini sürdüren Bayraklı Belediyesi, 11 Mart - 4 Mayıs tarihleri arasında 78 bin 885 kişiye hijyen, temizlik malzemesi, maske ve dezenfektan dağıttı. Belediye, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan bin 789, dar gelirli ve işini kaybetmiş 3 bin 671 vatandaşa da erzak yardımında bulundu. Kronik hastalar ve sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü 1450 vatandaşın ise market ve pazar alışverişleri yapılarak, ev ihtiyaçları karşılandı.

BİNLERCE KİŞİ ÇAĞRI MERKEZİNİ ARADI

Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı doktorlar, Mart ayının ilk haftasından bu yana 167 hastaya evde bakım hizmeti verdi. Bu süreçte 548 sahipsiz can dostun tedavisini gerçekleştiren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de, 2 bin 340 kilogram mama dağıttı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise fahiş fiyat ve stokçuluk konularında 320 iş yerinde denetim yaptı. Bayraklı Belediyesine 11 Mart – 4 Mayıs tarihleri arasında telefon, whatsapp veya internet yoluyla, 17 bin 751 kişi ulaştı. Binlerce talebe belediye kaynaklarından çözüm üretilirken, 7 bin 24 kişinin talebi ise, VEFA koordinasyon merkezine yönlendirildi.

Kaynak: Bültenler

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