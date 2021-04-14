Bayraklı Belediyesi Ramazan ayı boyunca 10 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak
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Bayraklı Belediyesi Ramazan ayı boyunca 10 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak

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Bayraklı Belediyesi Ramazan ayı boyunca 10 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dilerim" dedi.

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. Vatandaşların evlerinin zillerini çalan belediye ekipleri, Ramazanın ilk gününde 500 kişiye iftar menüsü ulaştırdı.

Tüm felaketlere rağmen sosyal yardımlara ara vermeden devam eden Bayraklı Belediyesi, Ramazan ayının ilk gününden itibaren vatandaşlara iftar menüleri dağıtımına başladı. Gece gündüz ihtiyaç sahibi ailelere ulaşan ekipler, bir yandan temel ihtiyaçlar konusunda vatandaşlara destek olurken bir yandan da Ramazan menüsü dağıtıyor. 3 çeşit yemekten oluşan Ramazan paketinde; etli ana yemek, pilav ya da makarna, salata, ekmek, hurma ve tatlı yer alıyor. Ramazan ayı boyunca devam edecek uygulama kapsamında her gün ortalama 500 kişiye ulaşacak ekipler, toplamda 10 bin kişilik iftar paketi dağıtacak.

Öte yandan ihtiyaç sahibi aileleri titizlikle belirleyerek, bu zor günlerde kimseyi incitmeden, kırmadan yardımlarını sürdüren belediye, dar gelirli ailelere ayrıca erzak kolileri dağıtmaya da devam ediyor.

SAĞLIK, HUZUR VE BEREKET GETİRSİN

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Ramazan dayanışmadır, paylaşmaktır. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelerimize Ramazan'ın ilk günü Muhittin Erener Mahallemizden başlayarak iftarlık yemek menüleri ulaştırdık. Ramazan ayı boyunca tüm mahallelerimizde 10 bin kişilik iftar paketleri dağıtacağız. Ramazan ayının ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini dilerim" dedi.

Kaynak: Bültenler

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