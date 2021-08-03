Bayraklı Belediyesi, öğrencileri YKS sonrası yalnız bırakmıyor
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Bayraklı Belediyesi, öğrencileri YKS sonrası yalnız bırakmıyor

Bayraklı Belediyesi, öğrencileri YKS sonrası yalnız bırakmıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Öğrencilerin en doğru tercihi yapmalarını sağlamayı amaçlayan Bayraklı Belediyesi eğitmenleri, bu kapsamda 13 Ağustos'a kadar tercih danışmanlığı hizmeti için öğrencilerle bir araya gelecek.

Sınava giren öğrencilerin Türkiye genelindeki en nitelikli lise ve mesleki teknik liselere yerleşmesi için ücretsiz rehberlik hizmeti veren eğitmenler, hafta içi 10.00 - 17.00 saatleri arasında öğrencilerini Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'ne davet ediyor. Eğitmenler, öğrencilerin puan, beceri ve eğilimlerine göre en doğru tercihi yapmaları için yönlendirmelerde bulunuyor. Bu hizmetten faydalanmak isteyen öğrenciler; 0 232 935 03 35 telefon numarasından detaylı bilgi alabiliyor. Bu kapsamda 30 Temmuz'da başlayan tercih danışmanlığı hizmeti 13 Ağustos'a kadar sürecek.

ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞARISI BİZİM MUTLULUĞUMUZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Göreve geldiğimizde yaptığımız ilk işlerden biri sosyal etkinlik merkezimizin genel durumunu yeniden düzenlemek oldu. Kapasiteyi biraz daha artırarak öğrencilerimize ücretsiz eğitim imkanı sağlıyoruz. Eğitim konusunda elimizden ne geliyorsa yapmayı sürdüreceğiz. Çocuklarımızın her zaman yanındayız. Onların başarısı bizi daha çok mutlu ediyor. İstedikleri okullarda eğitim almalarını sağlamak için de sınav öncesi olduğu gibi sınav sonrası da öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Hepsine eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" diye belirtti.

Kaynak: Bültenler

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