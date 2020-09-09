Bayraklı Belediyesi'ne HES kodu ile girilecek Bayraklı Belediyesi, COVİD-19 önlemleri kapsamında HES kodu sorgulama sistemine geçiyor. Buna göre, belediye hizmet binalarına girecek tüm personel ve vatandaşlardan HES (Hayat Eve Sığar) kodu istenecek.

İzmir Valiliği'nin, kamu binalarına girişte tüm vatandaşlardan HES kodu istenmesi yönündeki kararının ardından çalışmalara başlayan Bayraklı Belediyesi, tüm hizmet binalarında uygulamaya geçti. Vatandaşlar bundan böyle HES kodu ile belediye hizmet binalarına giriş yapabilecek.

HES nedir nasıl alınır?

Hayat Eve Sığar (HES) kodu, ulaşım ya da ziyaret gibi durumlarda, vatandaşın COVİD-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını gösteren bir koddur. HES kodu 3 şekilde alınır:

– Sağlık Bakanlığı'nın mobil HES uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonu tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

– HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

Kaynak: Bültenler