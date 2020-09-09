Bayraklı Belediyesi'ne HES kodu ile girilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bayraklı Belediyesi'ne HES kodu ile girilecek

Bayraklı Belediyesi, COVİD-19 önlemleri kapsamında HES kodu sorgulama sistemine geçiyor. Buna göre, belediye hizmet binalarına girecek tüm personel ve vatandaşlardan HES (Hayat Eve Sığar) kodu istenecek.

Bayraklı Belediyesi'ne HES kodu ile girilecek
09.09.2020 09:04 | Son Güncelleme: 09.09.2020 09:10

İzmir Valiliği'nin, kamu binalarına girişte tüm vatandaşlardan HES kodu istenmesi yönündeki kararının ardından çalışmalara başlayan Bayraklı Belediyesi, tüm hizmet binalarında uygulamaya geçti. Vatandaşlar bundan böyle HES kodu ile belediye hizmet binalarına giriş yapabilecek.

HES nedir nasıl alınır?

Hayat Eve Sığar (HES) kodu, ulaşım ya da ziyaret gibi durumlarda, vatandaşın COVİD-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını gösteren bir koddur. HES kodu 3 şekilde alınır:

– Sağlık Bakanlığı'nın mobil HES uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonu tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

– HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mansur Yavaş Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Erol Evgin Demet Evgar Demet Akalın
Spor Erol Bulut Gökhan Töre Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Eylül Çocuk Bursa Deprem
Şu an buradasınız: Bayraklı Belediyesi'ne HES kodu ile girilecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 09:16:52. #1.15#
title