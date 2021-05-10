Bayraklı Belediyesi Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Ressamlar Sokağı'nı baştan sona yeniliyor
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Bayraklı Belediyesi Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Ressamlar Sokağı'nı baştan sona yeniliyor

Bayraklı Belediyesi Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Ressamlar Sokağı'nı baştan sona yeniliyor
Bültenler - Haberler | Güncel

İçinde resim sanatçıları ve kursiyerlerinin yanı sıra veterinerlik, ADD Bayraklı Şubesi, spor salonu, meydan ve çay bahçesinin bulunacağı yeni merkez, hem kültürel hem de sosyal alanda vatandaşların uğrak yeri olacak.

Küresel ekonomik kriz, pandemi, deprem, sel gibi felaketlere rağmen Bayraklı Belediyesinde yatırımlar hız kesmiyor. Daha modern, çağdaş ve yaşanabilir bir Bayraklı için 24 mahallede çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Ressamlar Sokağı baştan sona yenilenerek, yeni görünüme kavuşturulacak. Toplam bin 670 metrekarelik alanda faaliyet gösteren resim sanatçılarının bulunduğu atölyeler, Atatürkçü Düşünce Derneği Bayraklı Şubesi'nin yeni hizmet binası, 118 metrekarelik veterinerlik binası, spor salonu, çay bahçesi, dinlenme alanı, meydan ve peyzaj düzenlemeleriyle merkez, yepyeni görünüme kavuşturulacak. Çalışmalarına başlanan alanda mevcut yapılar yıkılırken, proje kapsamında planlanan yeni kullanım alanları hızla tamamlanarak, yeniden hizmete açılacak. Vatandaşların kültür, sanat ve sporla bir araya geldiği yeni tesis, bölgenin ihtiyacına da yanıt verecek.

ÇALIŞMALARIMIZA ARA VERMİYORUZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı'nın ihtiyaç olan her bölgesinde planlarımız, talepler ve imkanlarımız doğrultusunda yeni alanlar oluşturarak Bayraklı'yı daha çağdaş ve modern görünüme kavuşturmak istiyoruz. Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz süreçte çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımız her şeyin daha iyisine layık ve biz de var gücümüzle ilçemizin çehresini değiştirmek, güzelleştirmek, daha yaşanabilir hale getirmek için çalışıyoruz" diye belirtti.

Kaynak: Bültenler

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