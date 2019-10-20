Bayraklı Belediyesi LÖSEV'le el ele

20.10.2019 11:09

LÖSEV ve Bayraklı Belediyesi iş birliği protokolü imzaladı. Protokole göre Bayraklı Belediyesi Kültür Merkezleri belirli gün ve saatlerde LÖSEV'in düzenlediği lösemi ve sağlıklı yaşam seminerlerine ev sahipliği yapacak.



Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve LÖSEV adına İl Koordinatörü Gökçe Demirtaş tarafından imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirilecek bilgilendirme toplantılarına semt merkezi kursiyerlerinin yanı sıra Bayraklı'da yaşayan vatandaşların da katılımı sağlanacak.



22-25 Ekim tarihleri arasında yapılacak eğitim seminerleri dolayısıyla Osmangazi Hizmet Binası Konferans Salonu, 75. Yıl Kültür Merkezi, İsmet İnönü Postacılar Kültür Merkezi ve İhsan Alyanak Kültür Merkezi belirlenen gün ve saatler arasında LÖSEV'e tahsis edilecek. Bayraklı halkına, uzman LÖSEV yetkilileri tarafından Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın çalışmaları, hasta olan biri için yapılması gerekenler ve sağlıklı yaşam gibi konularda bilgi verilecek. Farkındalık sağlamak ve vatandaşların lösemiye duyarlılığını artırarak bilinçlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliklerin önemine vurgu yapan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bugün LÖSEV ile hayırlı bir işe imza attık. Çağımızın hastalığı lösemi ile ilgili halkımızı bilinçlendirmek için LÖSEV yetkilileri ile hemşehrilerimizi buluşturacağız. LÖSEV ile işbirliğimiz devam edecek. Hayırlı olsun" dedi.



Seminerler nerede olacak?



LÖSEV tarafından verilecek eğitim seminerleri 22 ve 23 Ekim'de Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezinde 15.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek. 23 Ekim'de ayrıca İhsan Alyanak Kültür Merkezinde de 15.00-16.00 saatleri arasında seminer verilecek. 25 Ekim'de ise Osmangazi Konferans Salonunda ve 75. Yıl Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek toplantılar saat 15.00'da başlayacak. - İZMİR

Kaynak: İHA