Bayraklı Belediyesi fuarda yerini aldı
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Bayraklı Belediyesi fuarda yerini aldı

Bayraklı Belediyesi fuarda yerini aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bu yıl 90. kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), Kültürpark'ta kapılarını açtı.

Bu yıl 90. kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), Kültürpark'ta kapılarını açtı. Bayraklı Belediyesi'nin ise "Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı" temasıyla yer aldığı fuar, birbirinden renkli görüntülerle İzmirlilerle buluştu.

90. İzmir Enternasyonal Fuarındaki tanıtım standında; çocuk oyun alanı da bulunan Bayraklı Belediyesi, spordan sanata bünyesinde yürüttüğü çeşitli kurs ve atölye çalışmalarını Bayraklılı çocuk ve gençlerin katılımıyla sergilemeye başladı.

Birçok belediyenin yer aldığı alan içerisinde, Bayraklı Belediyesi standı enerjisi ve coşkusuyla ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı. Gün boyu; Bayraklı Emek Dünyası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin tanıtım faaliyetleri, çocuklara yönelik atölyeler, Bayraklılı minikler ve gençlerin spor aktiviteleri ile Bayraklılı kadınların zumba gösterisiyle renkli görüntülere sahne olan Bayraklı Belediyesi standı, fuarın ilk gününde ilgi odağı oldu.

Bir kültür mirası olan İzmir Enternasyonal Fuarına katılımlarının önemli olduğunu belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bu yıl fuara katılımımızın temasını 'Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı' olarak belirlemiştik. Çünkü ilçemizin çocukları, gençleri ve kadınları her zaman önceliğimiz. Bayraklı Belediyesi olarak bunu her platformda ifade etmeye, hayata geçirmeye çalışıyoruz. Uluslararası bir platform olarak da İzmir Enternasyonal Fuarında onların kendilerini ifade etmeleri, bu alanlarda yaptığımız çalışmalarımızın tüm ziyaretçilerle buluşması çok önemli. 10 gün boyunca standımızda etkinliklerimiz, atölye çalışmalarımız, söyleşilerimiz devam edecek. Bayraklı'nın enerjisi, belediyemizin dinamizmi fuarda kendini hissettirecek" diyerek düşüncelerini ifade etti.

Fuar süresi boyunca ilgi uyandıracak etkinlik ve tanıtım faaliyetleriyle fuarda yerini alan Bayraklı Belediyesi standı, tüm ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor. - İZMİR

Bayraklı Belediyesi fuarda yerini aldı
Bayraklı Belediyesi fuarda yerini aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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