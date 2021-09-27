Bayraklı Belediyesi çalışanlarına temel afet bilinci eğitimi - Haberler
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Bayraklı Belediyesi çalışanlarına temel afet bilinci eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bayraklı Belediyesi çalışanlarına temel afet bilinci eğitimi

Bayraklı Belediyesi, 30 Ekim İzmir depremi sonrası sürdürdüğü bilinçlendirme çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, tüm personeline afet acil durum eğitimi verdi.

İZMİR (İHA) - Bayraklı Belediyesi, 30 Ekim İzmir depremi sonrası sürdürdüğü bilinçlendirme çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, tüm personeline afet acil durum eğitimi verdi.

Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen eğitimlerde; acil durum planı, acil durum çantası, afet sırasında, acil durum anında ve sonrasında yapılması gerekenler, tahliye ve toplanma alanları gibi konularda personellere bilgiler aktarıldı. Ayrıca eğitim konuları arasında; afet bilinci, arama ve kurtarma, ilk yardım, yangın, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, sivil savunma gibi başlıklar yer aldı. Afet Eğitmenleri ve İş Güvenliği Uzmanları Berat Eroğuz ile Tuncay Altundağ tarafından verilen eğitimlerde katılımcılara temel afet bilinci ile ilgili sunumda yapıldı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, eğitimlerin süreceğini ifade ederek, "30 Ekim İzmir depremi en fazla hasarı Bayraklı'da verdi. Deprem kuşağında yer alan İzmir'de biz de personellerimize temel afet bilinci eğitimi vererek, olası bir afet durumunda neler yapılması gerektiğini anlattık. Bu konuda toplumsal bilincin oluşması için bilinçlendirme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Olası afet risklerine karşı her türlü tedbiri alıp, hazırlıklarımızı yapıyoruz" diye belirtti. - İZMİR

Bayraklı Belediyesi çalışanlarına temel afet bilinci eğitimi

Bayraklı Belediyesi çalışanlarına temel afet bilinci eğitimi

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