Bayraklı Belediyesi çadırları dezenfekte ediyor
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Bayraklı Belediyesi çadırları dezenfekte ediyor

08.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 08.11.2020 01:04
Bayraklı Belediyesi çadırları dezenfekte ediyor

Bayraklı Belediyesi Koronavirüs önlemleri kapsamında depremin ilk gününden itibaren çadırları, ortak kullanım alanlarını, insanların yoğun olarak bulunduğu bölgeleri dezenfekte ederek, baştan sona temizliyor.

Bayraklı Belediyesi Koronavirüs önlemleri kapsamında depremin ilk gününden itibaren çadırları, ortak kullanım alanlarını, insanların yoğun olarak bulunduğu bölgeleri dezenfekte ederek, baştan sona temizliyor. Ekipler, çadırları tek tek gezerek, dezenfektan ve temizlik malzemeleri dağıtıyor.

Bayraklı'da depremden etkilenen bölgelerde 1 haftadır süren çalışmalarda her alanda vatandaşın yanında olan Bayraklı Belediyesi, salgın nedeniyle toplum sağlığı konusunda da önlemlerini alıyor. Bu kapsamda Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, depremden etkilenen vatandaşların kaldığı çadırları dezenfekte ediyor. Çöpleri günlük alarak bölgenin temizliği ve hijyenine büyük önem veren belediye ekipleri, Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda da bilgilendiriyor. Her çadırı tek tek gezen ekipler, depremzedelere temizlik malzemeleriyle dezenfektan dağıtıyor.

Kimseyi yalnız bırakmayacağız

Bayraklı'da evleri zarar gören tüm ailelerin her türlü ihtiyaçlarına yanıt vermek için aralıksız çalıştıklarını ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bir yandan da toplum sağlığını düşünerek Koronavirüs tedbirlerimizi alıyoruz. 1 haftadır düzenli olarak depremzede vatandaşlarımıza hijyen paketleri ve dezenfektan dağıtımı yapıyoruz. Her yurttaşımızın tüm ihtiyaçlarında yanında olacağız. Kimse yalnız kalmayacak. Mağdur olmayacak" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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