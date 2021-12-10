Bayraklı Belediyesi, "Arıcılık Kursu" açtı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal"Farklı branşlarda açtığımız beceri kurslarımıza arıcılığı da ekledik. İlçemizde var olan bu potansiyeli geliştirmek, ileriye taşımak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

KURS SONU SERTİFİKA VERİLECEK

Halk Eğitim Merkezi'nin desteği ile açılan Arıcılık Kursu'na katılan kursiyerler, temel arıcılık kuralları,üretim süreçleri, arı türleri ve bal çeşitleri hakkında eğitim alıyor. Doğançay Semt Merkezi'nde, Pazartesi ve Cuma günleri saat 18:00'da gerçekleşen eğitimlere ilk haftadan 24 kişi katıldı. 72 saat sürecek eğitimlerin sonunda, katılımcılara sertifika verilecek. Kırsalda kalkınmayı destekleyen Arıcılık Kursu ile birlikte, Bayraklı Belediyesi'nin toplam kurs sayısı 20'ye yükseldi. 15 semt merkezinde açılan hobi ve beceri kurslarına katılanların sayısı ise 600 oldu. Kurslara katılmak isteyenlerin Bayraklı Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü'nün 345 00 63 telefondan bilgi alabileceği belirtildi.

ÜRETİME TEŞVİK EDİYORUZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Tarım faaliyetlerini ve kırsalda kalkınmayı önemsiyoruz. Bu kapsamda açtığımız Arıcılık Kursu'nun, ilçemizdeki bu potansiyeli geliştireceğini, ileriye taşıyacağını düşünüyoruz. Bu sayede istihdama da katkı sunuyoruz. İlgi duyan herkesi bekliyoruz" dedi.

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