Bayraklı Belediyesi, 86 bin noktayı dezenfekte etti
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Bayraklı Belediyesi, 86 bin noktayı dezenfekte etti

23.12.2020 12:04 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:09
Bayraklı Belediyesi, 86 bin noktayı dezenfekte etti

Bayraklı Belediyesi, pandeminin ilk günlerinden itibaren başlayan dezenfekte ve temizlik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Bayraklı Belediyesi, pandeminin ilk günlerinden itibaren başlayan dezenfekte ve temizlik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 9 ayda 86 bin 265 noktayı dezenfekte eden ekipler, 24 mahallede 373 bin 585 adet maske ve dezenfektan dağıttı.

Korona virüs salgınında ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana halk sağlığı için gerekli tüm tedbirleri alan ve periyodik olarak mahallelerde dezenfekte işlemlerini yürüten Bayraklı Belediyesi, binlerce ton dezenfektan kullanarak 24 mahalleyi dezenfekte etti. Uygulama kapsamında 2 bin 832 kamu kurumu, 935 ibadethane, 8 bin 796 park, meydan ve kamuya açık ortak kullanım alanı, 14 bin 89 toplu taşıma aracı, 55 bin 630 iş yeri ve apartman girişi, 56 okul, eczaneler, sağlık ocakları ve vatandaşın yoğun olarak bulunduğu tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmaları yürütüldü. Ekipler 35 hizmet noktasına da 65 el dezenfektanı yerleştirerek, binlerce litrelik el dezenfektanını vatandaşın kullanımına sundu.

Salgınla mücadele kapsamında oluşturulan dev ekiple çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesinde dezenfeksiyon işlemleri 5 tanker, 4 kamyonet üstü dezenfeksiyon makinesi, 2 su tankı, 29 tulumbalı dezenfeksiyon cihazı ile devam ediyor.

"Bu günler de geçecek"

Korona virüs salgını nedeniyle olağanüstü günlerden geçildiğini ve bu süreci vatandaşlarla dayanışma içinde atlatmaya çalıştıklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Vatandaşlarımızın sağlığını korumak bizim için önemli. Bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz. 24 mahallemizde çalışmalarımızı ilk günden itibaren sürdürüyoruz. Tüm imkanlarımızı seferber ederek, salgınla mücadele ediyoruz. Biliyoruz, bu günler de geçecek ve güzel günlerde yeniden hep beraber olacağız" dedi. - İZMİR

Bayraklı Belediyesi, 86 bin noktayı dezenfekte etti
Bayraklı Belediyesi, 86 bin noktayı dezenfekte etti
Bayraklı Belediyesi, 86 bin noktayı dezenfekte etti
Bayraklı Belediyesi, 86 bin noktayı dezenfekte etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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