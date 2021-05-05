Bayraklı Belediyesi 578 bin adet maske ve dezenfektan dağıttı
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Bayraklı Belediyesi 578 bin adet maske ve dezenfektan dağıttı

Bayraklı Belediyesi 578 bin adet maske ve dezenfektan dağıttı
Bültenler - Haberler | Güncel

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirterek, bu durumun dayanışma ile atlatılacağını ve herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti.

Bayraklı Belediyesi, pandeminin ilk günlerinden itibaren başlayan dezenfekte ve temizlik faaliyetleri kapsamında yaklaşık 90 bin noktayı dezenfekte etti, 578 bin adet maske ve dezenfektan dağıttı.

Bayraklı Belediyesinin 11 Mart 2020 tarihinden itibaren 24 mahallede yürüttüğü salgınla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, toplum sağlığını korumak için ilçede insan yoğunluğunun bulunduğu alanlarda dezenfekte çalışması yaparken vatandaşlara da kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Uygulama kapsamında 3 bin 434 kamu kurumu, bin 71 ibadethane, 8 bin 798 park, meydan ve kamuya açık ortak kullanım alanı, 14 bin 905 toplu taşıma aracı, 57 bin 203 iş yeri ve apartman girişi, 56 okul, eczaneler, sağlık ocakları ve vatandaşın yoğun olarak bulunduğu tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmaları yürütüldü. Ekipler 35 hizmet noktasına da 65 el dezenfektanı yerleştirerek, binlerce litrelik el dezenfektanını vatandaşın kullanımına sundu.

"BU ZOR GÜNLERİ DE ATLATACAĞIZ"

Koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçildiğini ve bu süreçte dayanışmanın önemli olduğunu vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Halk sağlığını korumak için imkanlarımız dahilinde elimizden geleni yapıyoruz.24 mahallemizin tamamında çalışmalar yürütüyoruz. Salgınla mücadele için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Tek dileğimiz bir an önce sağlıklı, güzel günlere yeniden kavuşmamız. İnanıyoruz ki; bu zor günleri de el birliğiyle mücadele ederek geride bırakacağız" diye belirtti.

Kaynak: Bültenler

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