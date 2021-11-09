Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, eğitime desteklerini sürdürüyor

Geçtiğimiz haftalarda öğrencilerin barınma sorunlarının ülke gündeminde kriz yaratmasıyla öğrencilere desteklerini artıran Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Öğrencilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Bayraklı'daki ihtiyaç sahibi tüm öğrencilerimizin yanındayız" dedi. Maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimlerine devam etmekte sıkıntı yaşayan öğrencilere destek olmaya devam eden Başkan Sandal,"Bayraklı'da maddi imkansızlıklar nedeniyle hiçbir çocuğumuz eğitimden uzak kalmayacak demiştik. Söz verdiğimiz gibi ihtiyaç sahibi her gencimize destek olacağız. İnanıyorum ki, onlar da başarılarıyla hepimizi gururlandıracak" diye belirtti.

Bu kapsamda Bayraklı Belediyesi, 2021 YKS sonuçlarına göre devlet üniversitelerinin örgün bölümlerine ya da vakıf üniversitelerinin tam burslu bölümlerine yerleşen ihtiyaç sahibi 83 öğrencinin ailelerine nakdi yardımda bulundu. Eğitim-öğretim sezonu boyunca öğrencilere yapılacak nakdi desteklerin başvuru tarihinin 15 Kasım'a kadar süreceği ifade edildi. Önümüzdeki yıl da yine üniversite sınavlarının açıklanmasıyla başlayacak başvurularda öğrencilerin üniversite sınavına girip, 2 veya 4 yıllık üniversiteyi kazanma şartı aranıyor.

ÖĞRENCİLERİMİZ HİÇBİR ZAMAN YALNIZ DEĞİL

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı'da maddi imkansızlıklar nedeniyle hiçbir çocuğumuz eğitimden uzak kalmayacak! Söz verdiğimiz gibi ihtiyaç sahibi her gencimize destek oluyoruz. İnanıyorum ki, onlar da başarılarıyla hepimizi gururlandıracak. Bir ailemizin ekonomik durumu veya farklı nedenlerden dolayı eğitimini aksatan çocuğu varsa biz bu çocuğumuza Bayraklı Belediyesi olarak sahip çıkıyoruz. Sosyal etkinlik merkezimizde eğitim gören binlerce öğrencimize hayallerindeki okullarda eğitim alabilmelerinin kapısını açarken, spor merkezlerimizde de öğrencilerimizin dünya çapındaki başarıları ilçemizin gururu oluyor. Öğrencilerimizden ikisi projeleriyle Harvard'a giderek eğitim bursu alma imkanı kazandı. Yüzlerce öğrencimiz ülkemizin önde gelen okullarını kazanarak eğitimlerini sürdürüyor ve bu başarılar bize büyük gurur veriyor. 74 kişilik kapasiteye sahip Bayraklı Belediyesi Nene Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalacak yer bulma ihtiyacı duyan öğrencilerimize barınma imkanı sağlıyoruz. Ayrıca binlerce öğrencimize kırtasiye yardımlarında bulunuyoruz. Her mahallemizde açacağımız kreşlerle de yüksek standartları olan alternatif eğitim modeliyle çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız. Biz onları desteklediğimiz, imkanlarını karşıladığımız sürece çocuklarımız ışıl ışıl parlayacak. Başarıları Bayraklı'nın ve ülkemizin gururu olacak" diye belirtti.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet