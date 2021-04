Bayraklı Belediye Başkanı, depremzeleri yalnız bırakmıyor!

Bayraklı'da depremin yaralarını sarmak için ilk günden itibaren yoğun mesai harcayan ve ilçe sakinlerini bir an olsun yalnız bırakmayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, konteyner kentteki vatandaşları ziyaret etti.

Çocuklarla şakalaşan, vatandaşlarla sohbet edip, Ramazan aylarını kutlayanBaşkan Sandal, "Hiçbir zaman yalnız değilsiniz. İmkanlarımız dahilinde her zaman elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz" dedi.

İzmir depreminin ardından tüm personeli alanda görevlendirerek, her yurttaşla tek tek ilgilenilmesini isteyen Başkan Sandal'ın kendisi de bir an olsun depremzedeleri yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda Başkan Sandal, deprem sonrası kurulan ve 274 ailenin yaşadığı konteyner kentte vatandaşlarla bir araya geldi. Temel ihtiyaçların karşılanmasında ilk günden itibaren verilen desteklerin ihtiyaç ve imkanlar dahilinde süreceğini belirten Başkan Sandal, "Tek dileğimiz, vatandaşlarımızın güvenli, sağlıklı konutlara kavuşmalarıdır. Bu konuda da binaların yıkılıp, yenilerinin yapılması sırasında vatandaşlarımızın hak kaybı yaşamadan sağlıklı konutlara kavuşması için meclisimizde plan notu hazırladık. Vatandaşlarımız için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.Başkan Sandal'a ilgisi ve desteklerinden dolayı teşekkür eden konteyner kent sakinleri, "Her zaman yanımızda oldunuz. İhtiyaçlarımız karşılandı, moral verdiniz, destek oldunuz.İyi ki varsınız" diyerek teşekkür etti.

"TEK DÜŞÜNCEMİZ, BİR AN ÖNCE SAĞLIKLI KONUTLARA KAVUŞMANIZ"

Depremin hemen ardından enkaz alanlarında, çadırlarda, sokaklarda gece gündüz yurttaşların yanında olan Başkan Sandal, sonrasında da depremzedelerin ihtiyaçları, talep ve istekleri noktasında gerek kendisi gerekse görevlendirilen personel aracılığıyla imkanlar dahilinde tüm ihtiyaçların karşılanmasını sağlıyor. Zaman zaman yaptığı ziyaretlerle vatandaşların sorunlarını dinleyen Sandal, çözümler üretip Bayraklı Belediye meclisince alınan tarihi plan notu kararı ile ilgili de bilgi veriyor. Önceliğin vatandaşların sağlıklı konutlara kavuşması olduğunu vurgulayan Sandal, "Eski yönetmeliklerle yapılan binaların yıkılıp, vatandaşlarımızın hak kaybı yaşamadan sağlıklı konutlara kavuşmasını istiyoruz. Bu konuda ve temel ihtiyaçlarınızın karşılanmasında üzerimize ne düşüyorsa fazlasıyla yapacağız. Bize düşen sizin haklarınızı korumak ve bir an önce kendi kalıcı konutlara kavuşmanızı sağlamak için üzerimize düşeni fazlasıyla yapmak. Yalnız değilsiniz ve hiçbir zaman yalnız kalmayacaksınız. Biz her zaman yanınızdayız ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.

