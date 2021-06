Bayraklı Belediye Başkanı: "Deprem siyaset üssü bir mesele"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Mansuroğlu Mahallesi'nde depremden etkilenen apartman yöneticileriyle bir araya geldi. Başkan Sandal, "Deprem sürecini nasıl dayanışmayla atlattıysak, yeni yapılara kavuşma aşamasını da el birliğiyle çözeceğiz. Bizim tercihimiz her zaman sizsiniz. Sürecin hiçbir boyutunda siyasi bir polemiğe girmedik; çünkü bizim siyasi tartışmamız vatandaşın mağduriyeti demektir Depremin siyasete alet edilmesine müsaade etmem" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, deprem sonrası izlenecek yol haritasıyla ilgili fikir alışverişinde bulunmak ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapmak üzere depremden etkilenen apartman yöneticileriyle buluştu.

Bu kapsamda Bayraklı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ilk toplantıya; Başkan Sandal'ın yanı Mansuroğlu Mahallesi Muhtarı Yasemen Yavuzcezzar, meclis üyeleri ve evleri yıkılan veya hasar alan apartman yöneticileri katıldı.

Deprem sonrasındaki sürecin ve yapılması gerekenlerin konuşulduğu toplantıda Başkan Sandal, "Tek tercihimiz sizsiniz. Süreçte yapılması gereken işlemler ne kadar hızlanması gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa tüm teknik ekibimizle birlikte o kadar hızlandıracağız. Bütün derdimiz vatandaşın sorununu çözmek" dedi.

"Demir ve kum kalitesinin çok kötü olduğu da görülüyor"

"Bayraklı Belediyesi tüm çabasıyla vatandaşın her zaman yanında olmaya devam edecek" diyen Başkan Sandal, "Değerli komşularım, gelinen noktada şu anda en büyük sorun yıkılan binaların yerine yenilerinin nasıl yapılacağı. Bayraklı Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa yerine getirmekle ilgili bütün gayreti gösteriyoruz. Eksiklerimiz olabilir. Bunların da giderilmesiyle ilgili bize bildirilirse yapmamız gereken ne varsa sorumluluğumuzu sonuna kadar yerine getiririz. İşin finaline yaklaşmış durumdayız. Ağır hasarlı 30'a yakın binamız kaldı yıkılması gereken ve bu süreçte yaşanan sıkıntılarımız da oluyor. Yıkım aşamasında aşağı kum dağları iniyor. Demir ve kum kalitesinin çok kötü olduğu da görülüyor. Yıkım aşamasında tüm yurttaşlarımızdan biraz daha sabır bekliyoruz. Bu enkazlar bir an önce kaldırılmalı. Bizim için önemli olan binanın hasar durumu değil, riskli olup olmadığı. Deprem yönetmeliği öncesi yapılan tüm yapıların yıkılıp, yeniden yapılmasını doğru buluyoruz. Asıl sorunlarımızdan bir tanesi yıkılan binaların yerine yenisini nasıl yapacağız? Bugün en büyük sorunumuz bu. Ciddi bir ekonomik sıkıntı vardı. Pandemiyle birlikte içinden çıkılamaz bir hale geldi ve depremzedelerimiz bunu daha çok hissetti. Depremden en çok etkilenen bölgede yüksek gelirli ailelerimiz değil daha çok emekli vatandaşlarımız yaşıyor. Finansal durumları iyi vatandaşların olduğu bir bölge kanaati doğru bir yaklaşım değil. Burada son süreci de el birliğiyle çözmemiz gerekiyor. Başka seçeneğimiz yok. Enkaz ve çadır sürecinde gelen tüm desteklerle nasıl el ele verdiysek, şimdi finalde de bu işi aynı mantıkla; dayanışmayla bitirmek zorundayız" dedi.

Sandal, "Bayraklı Belediyesi olarak kimseyi zorlamadan bir yol haritası oluşturmak istiyoruz. İsteyen her yurttaşımız istediği firmayla bu süreci yürütebilir. Biz sadece vatandaşlarımızı mağduriyet yaşanmaması için dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz" şeklinde konuştu.

"0,30, 0,40 gibi 2 yıl ödemesiz vatandaşın altından kalkabileceği bir şekilde olsun"

Öte yandan, deprem konusunda Bayraklı Belediyesi meclis toplantısı haziran ayı ilk oturumunda da değerlendirmelerde bulunan Başkan Sandal, depremin siyaset üstü bir mesele olduğunu vurguladı.

Sandal, "Bu alana siyasetin bir parçasını bulaştırdığımızda bunun zararını vatandaş görür. Bu işin çözümünde emeği geçen, katkı sunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile Bayraklı Belediyesi uyumunda vatandaşın problemi daha kısa sürede çözülür. Sebebi ise bu eşgüdümlü çalışma. Tüm siyasi partilerden kredi meselesiyle ilgili bir isteğimiz var. Geçtiğimiz günlerdeki açıklamamızda faiz oranını 'sıfır' diye talep ettik; ama 0,30, 0,40 gibi 2 yıl ödemesiz vatandaşın altından kalkabileceği bir şekilde olsun. Ana problem kredi çünkü. 200 bin liralık kısmı veriliyor. Bu vatandaşın kaldırabileceği bir yük gibi görünmüyor. 200 bin liranın dışında olan rakamlardaki faiz oranı ise 1,5 civarında. Bu iş çözülünce yurttaşlarımız kamuya yük olmadan bir an önce konutlarına çıkmış olacaklar. Tüm arkadaşlarımızın bu sürece destek olmasını bekliyoruz. Bir an önce ilçe dışında olan komşularımızı ilçemizde görmek istiyoruz. Biz, yardımcı olmamız gereken her noktada tüm ekibimizle birlikte her zaman yurttaşlarımızın yanındayız ve üzerimize düşeni yapacağız" diye belirtti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı