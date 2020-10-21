Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Sandal'ın 'Muhtarlar Günü'nde çektiği 'halay'a tepki
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Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Sandal'ın 'Muhtarlar Günü'nde çektiği 'halay'a tepki

21.10.2020 23:44 | Son Güncelleme: 21.10.2020 23:48
Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Sandal'ın 'Muhtarlar Günü'nde çektiği 'halay'a tepki

İZMİR'in Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Serdar Sandal'ın Muhtarlar Günü kutlamasında halay çekmesi, koronavirüs tedbirlerini hiçe saydığı gerekçesiyle tepkiye neden oldu.

İZMİR'in Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Serdar Sandal'ın Muhtarlar Günü kutlamasında halay çekmesi, koronavirüs tedbirlerini hiçe saydığı gerekçesiyle tepkiye neden oldu.

Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Serdar Sandal, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle belediyenin düğün salonunda düzenlenen programa katıldı. Programa katılanların halayına eşlik eden Başkan Sandal, iddiaya göre sosyal mesafe kuralına uymayıp, halay başı oldu. Başkanın bu görüntüleri ise tepkiye neden oldu.

AK PARTİ'LİLERDEN ELEŞTRİİzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Özgür Hızal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu iadelere yer verdi: "Topluma örnek olması gereken seçilmiş bir belediye başkanının bu sorumsuz hareketi, aslında sorumlu olduğu Bayraklı sakini vatandaşlarımıza hiçbir artı katamayacağının da en büyük göstergesidir."

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili ise "İş, sorumlu ve suçlu aramaya geldiğinde üstlerine yoktur. Ama önce kendileri kural çiğner, tedbir tanımaz. Halayın başında kendinden geçen CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal gibi" dedi.

AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat da "Halay başı, aynı zamanda 'CHP'li Belediye Başkanı' Serdar Sandal durum bildiriyor. Ülkede virüs varmış. Bayraklı'yı sel almış. Borcu bini çoktan aşmış. Sanki hiç derdimiz kalmamış. Tey tey de tey tey" notuyla eleştirdi.


Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Sandal'ın 'Muhtarlar Günü'nde çektiği 'halay'a tepki
Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Sandal'ın 'Muhtarlar Günü'nde çektiği 'halay'a tepki
Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Sandal'ın 'Muhtarlar Günü'nde çektiği 'halay'a tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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