Bayraklarla süsledikleri sokaklarında 23 Nisan coşkusunu yaşadılar
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Bayraklarla süsledikleri sokaklarında 23 Nisan coşkusunu yaşadılar

BOLU'da Kılıçarslan Mahallesi 102'nci sokakta oturanlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

23.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:41
Bayraklarla süsledikleri sokaklarında 23 Nisan coşkusunu yaşadılar

BOLU'da Kılıçarslan Mahallesi 102'nci sokakta oturanlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Apartmanların bayraklarla süslendiği sokakta 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler kutlamalara evlerinden katılırken, sokakta toplanan vatandaşlar da sosyal mesafe kuralına özen gösterdi.

Kılıçarslan Mahallesi 102'nci sokak sakinleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu evlerinde ve sokaklarında yaşamak istedi. Sokak sakinleri, apartmanlarını Türk bayrakları ve balonlarla süsledi. Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak maskeli şekilde ellerinde Türk bayraklarıyla açılan müzik eşliğinde 23 Nisan'ı kutladı. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ise sokağa çıkma yasağı kapsamında yer aldıkları için evlerinin balkonlarından kutlamalara katıldı.

YAŞLI KADIN İSTİKLAL MARŞI'NIN 10 KITASINI OKUDUSokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan 75 yaşındaki Türkan Gürbüz, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını evinin balkonundan okudu. Sokak sakinleri yaşlı kadının okuduğu İstiklal Marşı'na eşlik etti. KÜÇÜK KIZIN OKUDUĞU ŞİİR ALKIŞ ALDISokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan 12 yaşındaki Doğa Atasoy da evinin balkonundan 23 Nisan için şiir okudu. Atasoy'un okuduğu şiir evlerinin balkonlarında ve sokakta bulunan vatandaşlar tarafından alkışlandı.ÇOCUKLARIMIZIN AKLINDA GÜZEL ANILAR KALSIN İSTEDİKSokak sakinlerinden Sibel Baran, "Çocuklarımızın aklında güzel anılar kalsın istedik. 23 Nisan'ı evlere kapalı olarak kutlamak istemedik. Önce binamızı süsleyerek başladık. Daha sonra doğaçlama bazı şeyler gelişti. Güzel oldu. Bütün mahalle bir araya gelerek görüşemediğimiz komşularımız ile 23 Nisan'ı hep birlikte kutlamış olduk. Çok mutluyum. Çocuklarımız da evlerde mutludur herhalde. Ne kadar evlere kapalı kalmış olsalar da bu mutluluğu yaşasınlar istedik" dedi.ÇOCUKLARIMIZA SÜRPRİZ HAZIRLAMAK İSTEDİKKutlamalara katılan Şerife Yılmaz Avcı ise, "100'üncü yılı gördük. Çok mutluyum. Çocuklarımız bir aydır evlerde kapalı. Onlara böyle güzel bir sürpriz hazırlamak istedik. Apartman olarak başladığımız etkinliğe sokağımız da katıldı. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Daha nice 100'üncü yıllara." diye konuştu.

 


Kaynak: DHA

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