Bayraklarla çıktıkları yurttan helallik isteyerek ayrıldılar
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Bayraklarla çıktıkları yurttan helallik isteyerek ayrıldılar

Bayraklarla çıktıkları yurttan helallik isteyerek ayrıldılar
07.05.2020 00:07 | Son Güncelleme: 07.05.2020 00:07

SUUDİ Arabistan'dan getirilerek Erzurum'daki yurtlara yerleştirilen 182 kişinin karantina süreleri doldu.

SUUDİ Arabistan'dan getirilerek Erzurum'daki yurtlara yerleştirilen 182 kişinin karantina süreleri doldu. Odalarından Türk bayraklarıyla çıkan vatandaşlar, Erzurum'a ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 22 Nisan'da Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Suudi Arabistan'dan Erzurum'a getirilen 182 Türk vatandaşı, Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Nurettin Topçu Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. 14 günlük karantina süreleri tamamlanan 182 kişi bugün iftar sonrası memleketlerine gitmek üzere misafir edildikleri yurttan ayrıldı. Ellerinde bayraklarla odalarından çıkan vatandaşlar, yurt çalışanları ve AFAD ekipleriyle vedalaştı. Aileleriyle birlikte karantina sürecini geçiren çocuklar ise 'Teşekkürler Türkiye' diyerek yurttan ayrıldı.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün temin ettiği araçlarla yola çıkmadan önce iki küçük kız, 'Ülkemiz Türk ülkesi' şiirini okudu. Türk bayraklarıyla kendilerini memleketlerine götürecek otobüslere binen vatandaşlar, 'Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Erzurum' diyerek helallik istedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan, Nijer, Mali, Bosna Hersek, Slovenya ve Hırvatistan'dan 447 kişi THY uçaklarıyla Erzurum'a getirilerek yurtlara yerleştirilmişti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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