Bayrakları astılar, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudular Bayrakları astılar, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudular Yapılan çağrılar sonrası Kütahyalılar saat 21: 00'de balkonlara çıkarak bayraklarını astılar ve hep ağızdan istiklal marşı'nı okudu.

Bayrakları astılar, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudular

KÜTAHYA - Yapılan çağrılar sonrası Kütahyalılar saat 21: 00'de balkonlara çıkarak bayraklarını astılar ve hep ağızdan istiklal marşı'nı okudu.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile bu yıl 23 Nisan'ı sosyal mesafeye uyarak kutlayan Kütahyalılar yapılan çağrılar sonrası tüm Türkiye'de olduğu gibi 21: 00 'de balkonlara çıkarak bayraklarını astılar ve hep bir ağızdan İstiklal marşını okudular. Yıldırım Beyazıt mahallesi Erdoğan Atasoy caddesi sakinleride yapılan çağrıya karşılıklı balkonlarına ve canlarına Türk bayrakları asarak etkinliğe katıldılar. Dev Türk bayrağının altında istiklal marşı'nı okuyan vatandaşlar etkinlik sonrası alkışlar ile meclisin 100. Yılını kutladılar. Korona virüs nedeni ile bu yıl böyle olsa da önümüzdeki yıllarda daha coşku ile kutlayacaklarını söyleyen vatandaşlar yapılan etkinliğin birlik beraberliğimizin ne kadar güçlü olduğuna vurgu yaptılar.

Kaynak: İHA