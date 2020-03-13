Bayraklar Erzurum GSİM'den Erzurum'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yıl dönümü ve İstiklal Marşı'nın kabul yıl dönümünde Palandöken Gençlik Merkezi, 7'den 70'e halka Türk Bayrağı dağıttı.

Erzurum'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yıl dönümü ve İstiklal Marşı'nın kabul yıl dönümünde Palandöken Gençlik Merkezi, 7'den 70'e halka Türk Bayrağı dağıttı.



Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıl dönümü ve 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. Yıl dönümünde önemli bir farkındalığa imza attı. 'Dadaş Öksüz Kalır da Yurtsuz kalmaz' Sloganı ile yola çıkan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi Tiyatro Kulübü üyeleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok öncülüğünde halka bayrak dağıttı. Kurtuluş bayramı ve İstiklal Marşı'nın kabul yıl dönümünde Palandöken Gençlik Merkezi Tiyatro Kulübü Eğitmeni Murat Kotanoğlu ile Tiyatro Kulübü öğrencileri cadde ve sokaklarda halka Türk Bayrağı dağıttı.



Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok, "Kurtuluş ruhu ile ecdadı yalnız bırakmamak o duyguları yaşayabilmek ve yaşatabilmek amacı ile 12 Mart Erzurum'un kurtuluşu ve İstiklal Marşının kabul edildiği bu günü bayrak dağıtımı etkinliği yaptık. Ecdadımızın hepsinin dilinde tek bir söz vardı: ' Dadaş Öksüz Kalır Ama yurtsuz Kalmaz' kurtuluş gününde şahadete yürüyen ecdadımızı ve İstiklal Marşımızla Bu halka Can Veren Ruh veren Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA