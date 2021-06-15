"Bayrak yürüyüşüne" karşı gösteri
Filistinli grupların temsilcisi Mahmud Halef'in açıklaması Filistinlilerin Filistin bayrakları ve "bayrak yürüyüşü" karşıtı pankartlar taşması Yürüyüşten detaylar GAZZE - Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Aşırı sağcı Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği "bayrak...
Filistinli grupların temsilcisi Mahmud Halef'in açıklaması
Filistinlilerin Filistin bayrakları ve "bayrak yürüyüşü" karşıtı pankartlar taşması
Yürüyüşten detaylar GAZZE - Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Aşırı sağcı Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği "bayrak yürüyüşüne" karşı gösteri düzenlendi. Gazze kentinde toplanan Filistinliler, Filistin bayrakları ve "bayrak yürüyüşü" karşıtı pankartlar taşıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı