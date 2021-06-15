"Bayrak yürüyüşüne" karşı gösteri
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"Bayrak yürüyüşüne" karşı gösteri

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Filistinli grupların temsilcisi Mahmud Halef'in açıklaması Filistinlilerin Filistin bayrakları ve "bayrak yürüyüşü" karşıtı pankartlar taşması Yürüyüşten detaylar GAZZE - Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Aşırı sağcı Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği "bayrak...

Filistinli grupların temsilcisi Mahmud Halef'in açıklaması

Filistinlilerin Filistin bayrakları ve "bayrak yürüyüşü" karşıtı pankartlar taşması

Yürüyüşten detaylar GAZZE - Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Aşırı sağcı Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği "bayrak yürüyüşüne" karşı gösteri düzenlendi. Gazze kentinde toplanan Filistinliler, Filistin bayrakları ve "bayrak yürüyüşü" karşıtı pankartlar taşıdı.

'Bayrak yürüyüşüne' karşı gösteri
'Bayrak yürüyüşüne' karşı gösteri
'Bayrak yürüyüşüne' karşı gösteri
'Bayrak yürüyüşüne' karşı gösteri

Kaynak: Anadolu Ajansı

Aşırı sağcı Yahudilerin Şam Kapısı'ndaki provokatif bayrak yürüyüşü başladı
Aşırı sağcı Yahudilerin Şam Kapısı'ndaki provokatif bayrak yürüyüşü başladı
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