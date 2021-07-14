Bayrak yarışları nefes kesti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayrak yarışları nefes kesti

Bayrak yarışları nefes kesti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TAF tarafından düzenlenen ve Erzurum GSİM'nin ev sahipliğinde gerçekleşen bayrak yarışları nefes kesti.

TAF tarafından düzenlenen ve Erzurum GSİM'nin ev sahipliğinde gerçekleşen bayrak yarışları nefes kesti. 7 şehirden 100'ün üzerinde atlet yarışlarda ter döktü.

Erzurum'da atletler bayrak yarışlarında ter döktü. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen bayrak yarışlarına Erzurum'un yanı sıra Kars, Ağrı, Hakkari, Iğdır, Bitlis ve Muş gibi illerden 100'ün üzerinde atlet katıldı. Nefes kesen yarışlar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Tartan Pistinde yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ve Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğan da kıran kırana geçen yarışları izledi. Yarışlar 5x60, 5x80, 4x100 ve 4x800'ün yanı sıra sağlık topu fırlatma, gülle atma ve uzun atlama branşlarında sporcular dereceye girmek için yarıştı.

TAF tarafından düzenlenen bayrak yarışlarının 7 farklı ilde aynı anda yapıldığını ifade eden Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğan, Erzurum'da güzel bir yarış organize ettiklerini belirterek, "Doğu Anadolu Bölgesinden Erzurum, Kars, Bitlis, Ağrı, Hakkari ve Muş'tan atletletler katıldı. Burada amaç sprint branşında yeni yetenekler bulup olimpiyatlara hazırlamak" şeklinde konuştu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Spor Şube Müdürü Güngör Şenses de yarışlarda dereceye giren sporculara madalya verdi. İl Müdürü Taşkesenligil, "Atletizm Federasyonu Başkanımız Fatih Çintimar'a yarışları ilimize verdiği için teşekkür ediyorum. Burada derece elde eden tüm atletleri tebrik ediyorum. Hepiniz çok güzel yarışlar çıkardınız. Antrenörlerinizi ve sizleri kutluyorum" diye konuştu.

Bu arada dereceye giren takımların madalyalarını ve kupalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Spor Şube Müdürü Güngör Şenses verdi. - ERZURUM

Bayrak yarışları nefes kesti
Bayrak yarışları nefes kesti
Bayrak yarışları nefes kesti
Bayrak yarışları nefes kesti
Bayrak yarışları nefes kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Tolga Akış Düm Tek Tek Ebru Gündeş
Spor Metin Oktay Fatih Terim Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayrak yarışları nefes kesti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 11:24:56. #1.16#

title