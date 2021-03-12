"Bayrak ve Vatan" oratoryosu katılımcıları duygulandırdı
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"Bayrak ve Vatan" oratoryosu katılımcıları duygulandırdı

12.03.2021 15:18 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:29

Karabük'te İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla düzenlenen programda öğrencilerin 'Bayrak ve Vatan' oratoryosu duygulandırdı.

Karabük'te İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla düzenlenen programda öğrencilerin 'Bayrak ve Vatan' oratoryosu duygulandırdı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı, Karabük Kültür Merkezi'nde salonunda yapılan törenle kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, "Asımın Nesli" sinevizyon gösterisi izletildi. Daha sonra İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere Karabük Valisi Fuat Gürel tarafından ödülleri verildi.

Vakıfbank Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan Tiyatral gösteri salondaki katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Tören hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - KARABÜK

'Bayrak ve Vatan' oratoryosu katılımcıları duygulandırdı
'Bayrak ve Vatan' oratoryosu katılımcıları duygulandırdı
'Bayrak ve Vatan' oratoryosu katılımcıları duygulandırdı
'Bayrak ve Vatan' oratoryosu katılımcıları duygulandırdı
'Bayrak ve Vatan' oratoryosu katılımcıları duygulandırdı
'Bayrak ve Vatan' oratoryosu katılımcıları duygulandırdı
'Bayrak ve Vatan' oratoryosu katılımcıları duygulandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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