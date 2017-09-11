Bayrak: Türkiye Hedeflerin Üzerinde Büyüyecek

Büyüme rakamlarını değerlendiren BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bayrak, "Türkiye ekonomisi 2017'de hedeflerinin üzerinde büyüyecektir" dedi.

Bayrak: Türkiye Hedeflerin Üzerinde Büyüyecek

Büyüme rakamlarını değerlendiren BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bayrak, "Türkiye ekonomisi 2017'de hedeflerinin üzerinde büyüyecektir" dedi.

Kaynak: Dunya.com