"Bayrak" şiirini okuyarak kumbarasını bağışladı "Bayrak" şiirini okuyarak kumbarasını bağışladı Adıyaman'da ilkokul 2. Sınıf öğrencisi kumbarasındaki 137,5 TL'yi, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına, 'Bayrak' şiirini okuyarak bağışladı.

"Bayrak" şiirini okuyarak kumbarasını bağışladı

ADIYAMAN - Adıyaman'da ilkokul 2. Sınıf öğrencisi kumbarasındaki 137,5 TL'yi, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına, 'Bayrak' şiirini okuyarak bağışladı.

Kumbarasını bağışlamak isteyen Hürriyet İlkokul 2. Sınıf öğrencisi Zeynep Rana Çerçi'nin ailesi Adıyaman Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubuyla irtibata geçti. Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan polisler Zeynep Rana Çerçi'nin bağışını almak için Turgut reis Mahallesinde adrese gittiklerinde, ay-yıldızlı t-şort giyen öğrencinin kumbarasını aldı.

İlkokul öğrencisi kumbarasını verdikten sonra Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' isimli şiirini seslendirdi. Yüreklere dokunun şiiri dinleyen polisler Zeynep Rana Çerçi'yi tebrik ederek alkışladı.

Polisler daha sonra aldıkları kumbaradaki 137,5 TL'yi bankada kampanyanın hesabına yatırarak dekontu Çerçi Ailesine teslim etti.

Kaynak: İHA