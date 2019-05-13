Bayrak Sevgisi Yastıklara İşlenecek

Samsunlu kadınlar, Milli Mücadele'nin 100. yılında, Türk bayrağını yastıklara işleyecekler.

Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde, 18-19 Mayıs günlerinde, bir firma iş birliği ile kurulacak "Ay- Yıldızlı Yastık Dikim Atölyesi" barak sevisini yastıklara yansıtacak.

Her yaş grubuna özel ve her özel güne özgü düzenlediği etkinliklerle çekim merkezi olan Samsun Piazza, "Milli Mücadelemizin 100. Yılında Bayrağımız Yastıklarda" sloganı ile anlamlı bir etkinliğe daha ev sahipliği yapıyor.

Zemin kat, etkinlik alanında kurulacak "Ay-Yıldızlı Yastık Dikim Atölyesi", yüreği bayrak sevgisiyle dolu kadınları konuk edecek. Atölyede kurulacak dikiş makinelerinin başına geçip, ay-yıldızlı bayrakları yastıklara işleyecek olan kadınlara, el emeği göz nuru ile hazırladıkları yastıklar hediye edilecek.

Hem yeteneklerini sergilemek hem dikiş dikme faaliyeti yoluyla stres atmak ve hem de bayrak sevgisini ifade etme imkanı bulacak olan kadınlara, uzman eğitmenler de nezaret edecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA