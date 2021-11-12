Bayrak sevgisi kameralara yansıyan küçük kız, Vali Gül ile bir araya geldi - Haberler
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Bayrak sevgisi kameralara yansıyan küçük kız, Vali Gül ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bayrak sevgisi kameralara yansıyan küçük kız, Vali Gül ile bir araya geldi

Gaziantep'te bayrak sevgisi güvenlik kamerasına yansıyan 5 yaşındaki Bahar Kılıç'ı Gaziantep Valisi Davut Gül makamında ağırladı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te bayrak sevgisi güvenlik kamerasına yansıyan 5 yaşındaki Bahar Kılıç'ı Gaziantep Valisi Davut Gül makamında ağırladı. Yürekleri ısıtan görüntüsüyle Türkiye'nin gündemine oturan Kılıç'ı, Vali Davut Gül alnından öperek karşıladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül oyun oynadığı esnasında yerdeki bayrağı gören ve bayrağı yerden alarak göğsüne koyan 5 yaşındaki Bahar Kılıç'ı makamında ağırladı. Küçük Bahar'ı alnından öpen Gaziantep Valisi Bahar ve ailesi ile sohbet etti. - GAZİANTEP

Bayrak sevgisi kameralara yansıyan küçük kız, Vali Gül ile bir araya geldi

Bayrak sevgisi kameralara yansıyan küçük kız, Vali Gül ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yürekleri ısıtan görüntü! Oyun oynayan kız çocuğunun Türk bayrağı sevgisi kamerada

Yürekleri ısıtan görüntü! Oyun oynayan kız çocuğunun Türk bayrağı sevgisi kamerada
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