Bayrak satışlarından yüzleri güldü Bayrak satışlarından yüzleri güldü Bursa'da korona virüs sebebiyle satışları duran tekstil satıcılarının bayrak satışından yüzleri güldü.

Bayrak satışlarından yüzleri güldü

BURSA - Bursa'da korona virüs sebebiyle satışları duran tekstil satıcılarının bayrak satışından yüzleri güldü.

Kapalı çarşı girişinde konfeksiyon ürünleri satan esnaf virüs sebebiyle işleri düşünce 23 Nisan öncesi bayrak satışına başladı. Konfeksiyonda düşük olan işler, bayrak satışıyla arttı. Bayram öncesi vatandaşlar bayraklara büyük ilgi gösterdi. Bayrakların fiyatları 5 liradan başlarken, ebadına göre 2 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Korona virüs sebebiyle işlerinin düşük olduğunu ifade eden Enver Koç, "İşlerimiz düşük biz 12 ay boyunca bayrak satışı yapıyoruz. Yarın 23 Nisan olduğu için vatandaşlar bayraklara büyük ilgi gösterdi. Herkes bayrak alıp evine asıyor. Satışlardan memnunuz" dedi.

Kaynak: İHA