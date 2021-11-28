Bayrak Olayımız Milli Mücadelemizin 102. Yıl Dönümünde Aynı Ruh ve Heyecanla Bir Kez Daha Canlandırıldı

Bayrağımızın dalgalanmadığı yerde Cuma Namazı kılınmaz diyen Rıdvan Hoca'nın sözü üzerine, Kale'ye Türk Bayrağı'nı dikerek kurtuluş mücadelemizin ateşleyicisi olan Bayrak Olayı, Milli Mücadelemizin 102. yılında aynı ruh ve heyecanla bir kez daha canlandırıldı. Canlandırma olayı, Rıdvan Hoca'nın mezarı başına karanfil bırakılması, okunan Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve dualar ile başladı. Program daha sonra ise Atatürk Meydanı'nda Bayrak Olayımızın Canlandırılması ile devam etti. Törende, Alem-i İslam'a Hitap Beyannamesi'nin okunmasının ardından Rıdvan Hoca'nın 28 Kasım 1919 tarihinde okuduğu hutbe temsili olarak canlandırıldı. Canlandırma töreninin ardından Vali Coşkun, protokol üyeleri ve vatandaşlar tekbirler eşliğinde ellerinde Ay Yıldızlı Şanlı Bayrağımızla kaleye doğru bayrak yürüyüşü yaptılar. Kaleye yürüyüşün ardından protokol üyeleri ve çete kıyafetli vatandaşlarımız tarafından Şanlı Bayrağımız büyük bir coşkuyla göndere çekildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör burada yaptığı konuşmada Bayrak Olayı'nın şehrimizin tarihinde dönüm noktası olduğuna vurgu yaptı. Program, Kuran-ı Kerim Tilaveti, dua, mehteran konseri, ilimiz halk oyunları ekibi, Aydınlı Efeler'in şiir dinletisi ve ay yıldızlı balonların uçurulması ile sona erdi. Vali Coşkun da tören sonrasında bayrak olayımıza katılım gösteren vatandaşlarımızla yakından ilgilenerek etkinlikte emeği olanlara teşekkür etti. Bayrak olayının canlandırılması törenine, Valimiz Ömer Faruk Coşkun'un yanı sıra TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, MHP Milletvekili Sefer Aycan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Siyasi Parti Temsilcileri öğrenciler ve çok sayıda vatandaşımız katıldı.

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