Antalyaspor'un bayrak kampanyası

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz'ın açıklamaları ANTALYA - Fraport TAV Antalyaspor'un "Şehir Senin, Takım Senin, Kupa Senin" sloganı ile başlattığı bayrak kampanyası, Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz'ın çağrısıyla başladı.