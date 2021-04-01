Antalyaspor'un bayrak kampanyası
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Antalyaspor'un bayrak kampanyası

Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz'ın açıklamaları ANTALYA - Fraport TAV Antalyaspor'un "Şehir Senin, Takım Senin, Kupa Senin" sloganı ile başlattığı bayrak kampanyası, Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz'ın çağrısıyla başladı.

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Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz'ın açıklamaları ANTALYA - Fraport TAV Antalyaspor'un "Şehir Senin, Takım Senin, Kupa Senin" sloganı ile başlattığı bayrak kampanyası, Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz'ın çağrısıyla başladı.

Antalyaspor'un bayrak kampanyası
Antalyaspor'un bayrak kampanyası
Antalyaspor'un bayrak kampanyası
Antalyaspor'un bayrak kampanyası
Antalyaspor'un bayrak kampanyası
Antalyaspor'un bayrak kampanyası

Kaynak: Anadolu Ajansı

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