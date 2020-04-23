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23 Nisan, Kocaeli, Güncel, Haber

Bayrak isteyen çocuğa sürpriz

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polisler, 12 yaşındaki çocuğun Türk bayrağı isteğini yerine getirdi.

23.04.2020 02:18 | Son Güncelleme: 23.04.2020 02:19
Bayrak isteyen çocuğa sürpriz

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polisler, 12 yaşındaki çocuğun Türk bayrağı isteğini yerine getirdi.

Körfez ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Halime Yazıcı, polisi arayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması için bayrak almak istediğini fakat yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle dışarı çıkamadığını bildirdi.

Hediye paketi ve Türk bayraklarıyla adrese giden polisler, Yazıcı ve kardeşlerine sürpriz yaptı. Sürpriz karşısında mutlu olan Yazıcı ailesi, polis ekiplerine teşekkür etti.

Polislerin çocuklara yaptığı sürprizin videosunu sosyal medya hesabında paylaşan İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, "Emniyet Müdürlüğümüzü arayan 12 yaşındaki Halime, kardeşleriyle 23 Nisan'ı kutlamak istediklerini ama salgın sebebiyle bayrak almaya çıkamadıklarını söyleyince, arkadaşlarımız onlara şanlı bayrağımızı ulaştırdılar ve bayramlarını kutladılar. Sizin için görevdeyiz." ifadelerini kullandı.

Bayrak isteyen çocuğa sürpriz

Kaynak: AA

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