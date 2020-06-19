Bayrak hassasiyeti için küçük Ceren'e, Kaymakam Keleş'ten tebrik
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bayrak hassasiyeti için küçük Ceren'e, Kaymakam Keleş'ten tebrik

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, fırtına sırasında Türk bayrağını yerde bırakmayan ve o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 9 yaşındaki Ceren Arık'ı makamında kabul etti.

Bayrak hassasiyeti için küçük Ceren'e, Kaymakam Keleş'ten tebrik
19.06.2020 18:13 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:22

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, fırtına sırasında Türk bayrağını yerde bırakmayan ve o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 9 yaşındaki Ceren Arık'ı makamında kabul etti.

Adem Keleş, ilçelerinde ikamet eden küçük çocuğun gösterdiği hassasiyetle örnek olduğunu belirtti. Ceren'in öğretmenlerini ve ailesini tebrik eden Keleş, şöyle konuştu:

"Vatanını, milletini ve bayrağını seven pırıl pırıl bir genç yetiştirdikleri için ailesine ve hocalarına çok teşekkür ediyorum. İçinden geçtiğimiz bu günlerde Ceren'in bu davranışı bizi çok mutlu etti, göğsümüzü kabarttı, çok kişiye de örnek oldu. Bayrağının ve vatanının kıymetini bilmeyen insanlara örnek olsun. Daha üçüncü sınıftaki çocuğumuz 'Bayrak yere düşmez göklerde dalgalanır' diyerek koşa koşa bayrağımızı yerden aldı. En güzel yere koydu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kendisi artık benim kankim oldu."

Ceren Arık'a hediyeler de veren Kaymakam Keleş, "Eğitim süresince kendisiyle yakından ilgileneceğiz. Bir yıllık da yüzme havuzundan kızımızı ücretsiz yararlandıracağız. Ceren'i tanıdığıma çok memnun oldum." ifadelerini kullandı.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Can Kılıç, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Seyda Topal ve judo antrenörü Ahmet Koçyiğit de eşlik etti.

İlçede 14 Haziran'da etkili olan fırtına nedeniyle bir Türk bayrağının yola düştüğünü evlerinin penceresinden görünce koşarak dışarı çıkan Ceren, bayrağı yerden alıp evine getirmişti. Ceren Arık'ın, cep telefonuyla çekilen görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi görmüştü.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor Haber
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi Haber
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Haber
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Haber
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir
İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
Yardımseverler, bisiklet için su satan çocukların hayallerini gerçekleştirdiler
Yardımseverler, bisiklet için su satan çocukların hayallerini gerçekleştirdiler
4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu
4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti
Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı
Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
İnşaat mühendisi iki bölgemizi uyardı: Binalar sağlam değil, 5'lik depremde yapıların %90'ı yıkılır
İnşaat mühendisi iki bölgemizi uyardı: Binalar sağlam değil, 5'lik depremde yapıların %90'ı yıkılır
Ev arkadaşını intihara yönlendirip, cansız bedenini gizlemekten tutuklandı
Ev arkadaşını intihara yönlendirip, cansız bedenini gizlemekten tutuklandı
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Ziraat Bankası, bakanlıktan belgeli olan restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi verecek
Ziraat Bankası, bakanlıktan belgeli olan restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi verecek
Sergiy Rebrov'un avukatı Emin Özkurt, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Sergiy Rebrov'un avukatı Emin Özkurt, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi
Necip Uysal, 'kilo aldı' diye eleştirilen takım arkadaşı Güven Yalçın'a destek çıktı
Necip Uysal, "kilo aldı" diye eleştirilen takım arkadaşı Güven Yalçın'a destek çıktı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı
Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cem Yılmaz Burcu Esmersoy Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Daha Fazla Su Türk Alman Bursa
Şu an buradasınız: Bayrak hassasiyeti için küçük Ceren'e, Kaymakam Keleş'ten tebrik - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 18:56:29. #1.15#
title