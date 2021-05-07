Bayrak açıp Uludağ'dan özgürlük için atladılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayrak açıp Uludağ'dan özgürlük için atladılar

İhlas Haber Ajansı / SAMET DOĞRU - Haberler | Güncel

Bayrak açıp Uludağ'dan özgürlük için atladılar Bursalı paraşütçüler Dünya Kudüs Günü'ne dikkat çekmek için Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler Köyü'nden atlayış yaparak Türk ve Filistin bayrağı açtılar Bursalı iki paraşütçü Kudüs'ün özgürlüğü ve Dünya Kudüs Günü'ne dikkat çekmek için...

Bayrak açıp Uludağ'dan özgürlük için atladılar

Bursalı paraşütçüler Dünya Kudüs Günü'ne dikkat çekmek için Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler Köyü'nden atlayış yaparak Türk ve Filistin bayrağı açtılar

BURSA - Bursalı iki paraşütçü Kudüs'ün özgürlüğü ve Dünya Kudüs Günü'ne dikkat çekmek için Uludağ'dan paraşütle atlayıp Filistin ve Türk Bayrağı açtılar.

Ramazan ayının son cuma günü Dünya Kudüs Günü olarak kabul ediliyor. Dünyanın farklı şehirlerinde Kudüs'te cereyan eden işgal, baskı ve zulümler çeşitli etkinliklerle kınanıyor. Bursa'da bir grup vatandaş ve 2 paraşütçü de farklı bir etkinliğe imza attı.

Uludağ'ın eteklerindeki tarihi Zeyniler Köyü'nün paraşüt pistinden havalanan İbrahim Dinçer ve oğlu Kerem Dinçer paraşütleri ile Filistin ve Türk bayrakları açarak Kudüs Günü'ne dikkat çekti.

Kudüs ve Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek için bir böyle bir etkinliğe imza attıklarını ifade eden Abdullah İğde, "Dünya Kudüs Günü'nde Kudüs ve Filistin'de yaşanan katliam ve zulümlere dikkat çekmek istedik. İşgalci İsrail rejiminin yaptığı katliamlara adına böyle bir şey düşündük. Kudüs'ün kutsallığını ve hiçbir müslümanın Kudüs'ü unutmamasını istiyoruz. Böyle bir gün var ve bu günü bizde bu etkinlikle insanlara duyurmak istedik" dedi.

Paraşütçü İbrahim Dinçer ise, "Her yıl Ramazan ayının son cumasında kutlanan Dünya Kudüs Günü'nde Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yamaç Paraşütü Milli sporcuları olarak Filistinli kardeşlerimizin ve Türk bayrağımızı göklerde dalgalandırmaktan mutluluk duyduk. Tüm Filistinli ve İslam aleminin ramazan ayı mübarek olsun. Daha özgürce kutlayabilecekleri günlere de kavuşmak dileği ile" diye konuştu.

Bayrak açıp Uludağ'dan özgürlük için atladılar
Bayrak açıp Uludağ'dan özgürlük için atladılar
Bayrak açıp Uludağ'dan özgürlük için atladılar
Bayrak açıp Uludağ'dan özgürlük için atladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAMET DOĞRU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Burak Sergen Acun Ilıcalı Nesrin Cavadzade
Spor Gökhan Töre Ali Tandoğan Yılmaz Vural Aykut Kocaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bayrak açıp Uludağ'dan özgürlük için atladılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 12:34:44. #1.16#

title