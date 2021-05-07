Bayrak açıp Uludağ'dan özgürlük için atladılar

Bursalı iki paraşütçü Kudüs'ün özgürlüğü ve Dünya Kudüs Günü'ne dikkat çekmek için Uludağ'dan paraşütle atlayıp Filistin ve Türk Bayrağı açtılar.

Bursalı iki paraşütçü Kudüs'ün özgürlüğü ve Dünya Kudüs Günü'ne dikkat çekmek için Uludağ'dan paraşütle atlayıp Filistin ve Türk Bayrağı açtılar.

Ramazan ayının son cuma günü Dünya Kudüs Günü olarak kabul ediliyor. Dünyanın farklı şehirlerinde Kudüs'te cereyan eden işgal, baskı ve zulümler çeşitli etkinliklerle kınanıyor. Bursa'da bir grup vatandaş ve 2 paraşütçü de farklı bir etkinliğe imza attı.

Uludağ'ın eteklerindeki tarihi Zeyniler Köyü'nün paraşüt pistinden havalanan İbrahim Dinçer ve oğlu Kerem Dinçer paraşütleri ile Filistin ve Türk bayrakları açarak Kudüs Günü'ne dikkat çekti.

Kudüs ve Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek için bir böyle bir etkinliğe imza attıklarını ifade eden Abdullah İğde, "Dünya Kudüs Günü'nde Kudüs ve Filistin'de yaşanan katliam ve zulümlere dikkat çekmek istedik. İşgalci İsrail rejiminin yaptığı katliamlara adına böyle bir şey düşündük. Kudüs'ün kustallığını ve hiçbir müslümanın Kudüs'ü unutmamasını istiyoruz. Böyle bir gün var ve bu günü bizde bu etkinlikle insanlara duyurmak istedik" dedi.

Paraşütçü İbrahim Dinçer ise, "Her yıl Ramazan ayının son cumasında kutlanan Dünya Kudüs Günü'nde Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yamaç Paraşütü Milli sporcuları olarak Filistinli kardeşlerimizin ve Türk bayrağımızı göklerde dalgalandırmaktan mutluluk duyduk. Tüm Filistinli ve İslam aleminin ramazan ayı mübarek olsun. Daha özgürce kutlayabilecekleri günlere de kavuşmak dileği ile" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı