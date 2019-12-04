Bayrak-2 Filmi

04.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:58

Kurt, dünyayı yöneten ailelerin peşine düşmüştür. Ancak güce ve paraya sahip olma arzusu Kurt’un konseye ihanet etmesine neden olur. Bu süreçte Kurt’un Lord ile yakınlaşması, Bayrak Konseyi üyeleri için büyük bir tehlike oluşturur. Lord’un ihtiyacı olduğu bir anda yardımına koşan Kurt, Lord’un güvenini kazanarak masaya oturmayı başarır. Bu sırada ekibinden ayrılarak birim komutanları ile yoluna devam eden Demir, Kurt’un evine gittiğinde gizli bir belgeyi ele geçirir. Bu belge sayesinde Demir, büyük bir tehlikeyi engellemeye çalışır. Kurt için her şey yolunda giderken Demir ve diğer komutanların beklenmedik hamlesi, Kurt’u Lord’un hedefi haline getirir.

'Bayrak' filminin devam halkası olan aksiyon ve gerilim türündeki 'Bayrak-2' filminin yönetmen koltuğunda Serkan Tuğcu oturuyor.

Yönetmen: Serkan Tuğcu

Senaryo: Serkan Tuğcu

Oyuncular: Serkan Tuğcu, Tufan Gören, Mustafa Gültekin, Ferdi Gülcü, Mustafa Senir, Latif Akgün, Emrah Yıldız, Ece Çetin, Engin Çakır, Orhan Çobanoğlu, Tolga Köşlüoğlu, Mehmet Köseoğlu, Büşra Can, Mehmet Aşır, Uğur Sarıoğlu, Diyar Yüksekbağ, Ufuk Çağlayan, Taşkın Ayhan, Cansu Çam, Mustafa Benli, Ali Berke Aygün, Gülsün Aşır, Uğur Biçer, İhsan Çatma, Melisa Karataş, Çağlar Çiftçi, Gökhan Öztürk, Hakan Şensan

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Bayrak-2

Yapımcı Firma: Tuğcu Yapım

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 105 dk.

Dağıtıcı Firma: Sineyıldız Sinemacılık

Vizyon Tarihi: 27.12.2019



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Kaynak: InterSinema.com