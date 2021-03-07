Bayrağımızın simgesi yerden kaldırmak için aldığı kolye altın çıktı
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Bayrağımızın simgesi yerden kaldırmak için aldığı kolye altın çıktı

07.03.2021 15:28 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:33
Bayrağımızın simgesi yerden kaldırmak için aldığı kolye altın çıktı

Muğla'nın Datça ilçesinde sahil yolunda yürürken yerde bulduğu ay yıldızlı kolyeyi bayrağımızın simgesinin yerde kalamaması alıp kaldıran bir şahıs, kolyenin altın olduğunu fark edince uzun uğraşlar sonucu sahibini bulup teslim etti.

Muğla'nın Datça ilçesinde sahil yolunda yürürken yerde bulduğu ay yıldızlı kolyeyi bayrağımızın simgesinin yerde kalamaması alıp kaldıran bir şahıs, kolyenin altın olduğunu fark edince uzun uğraşlar sonucu sahibini bulup teslim etti. İlçede yaşayan Bilgin Mustafa Giritli'nin bu davranışı takdir topladı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Bilgin Mustafa Giritli ve arkadaşları sahil yolunda gezerken yerde ay yıldızlı kolye olduğunu fark etti. Kolyeyi, bayrağımızın simgeleri olması nedeniyle yerden alan Bilgin Mustafa Giritli, ev gittiğinde kolyenin altın olduğunu fark edince uzun süre sahibini aradı. Bir süre sonra sosyal medyada gezerken gördüğü bir ilan ile kolyenin Datça Devlet Hastanesi'nde görevli bir hemşireye ait olduğunu öğrenen Bilgin Mustafa Giritli, altın kolyeyi sahibine iletilmek üzere polis eşliğinde kuyumcuya teslim etti. İsminin açıklanmasını istemeyen hemşire duyarlı davranışından dolayı Bilgin Mustafa Giritli'ye teşekkür etti. - MUĞLA

Bayrağımızın simgesi yerden kaldırmak için aldığı kolye altın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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