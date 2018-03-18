Bayrağımız Göndere Çekildi

Zeytin Dalı Harekatının 58. gününde Afrin kent merkezinde kontrol tamamen sağlandı. İlçe merkezinde göndere Türk bayrağı çekildi.

Afrin merkezde kontrolü sağlayan TSK destekli ÖSO güçleri, hükümet binasına çıkarak Türk bayrağını dalgalandırdı. Bu sırada bir Mehmetçik de hükümet binanın çatısına çıkarak üç kere öptüğü Türk bayrağını göndere çekti. Askerimiz bu sırada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 Mart Şehitler gününe, yüce Türk milletine ve şehitlere armağanıdır" ifadelerini kullandı. Kent merkezinde PKK/YPG'li teröristlerin kutsiyet atfettikleri Kawa heykeli indirilirken, Afrin Merkez Camii'nden de ezan okundu. - AFRİN