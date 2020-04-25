Bayrağı öpmek için herkesin gitmesini bekledi...O anlar kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bayrağı öpmek için herkesin gitmesini bekledi...O anlar kamerada - Haber
23 Nisan, Haber

Bayrağı öpmek için herkesin gitmesini bekledi...O anlar kamerada

Bayrağı öpmek için herkesin gitmesini bekledi.

25.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:23
Bayrağı öpmek için herkesin gitmesini bekledi...O anlar kamerada

Bayrağı öpmek için herkesin gitmesini bekledi...O anlar kamerada

Sivas'ın Divriği ilçesinde güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir vatandaşın çevresindekilerin uzaklaşmasını bekledikten sonra duvarda asılı olan Türk bayrağını öpmesi dikkat çekti

SİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesinde güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir vatandaşın çevresindekilerin uzaklaşmasını bekledikten sonra duvarda asılı olan Türk bayrağını öpmesi dikkat çekti

Sivas'ın Divriği ilçesi Tepe Mahallesi Nuri Demirağ caddesinde esnaflık yapan vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak amacıyla iş yerlerini Türk bayraklarıyla süsledi.

Nuri Demirağ Caddesi üzerinde bulunan Murat Şahbudak'a ait iş yerine alışveriş yapmak için gelen 56 yaşındaki Ali İhsan Durak, iş yerinin duvarında asılı Türk bayrağını öptü. Yaşlı adamın duvarda asılı Türk bayrağını öptüğünü fark eden Şahbudak, güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde Durak'ın iş yerine gireceği esnada Türk bayrağını fark ettiği ve çevresini kontrol ettikten sonra maskesini çıkararak Türk bayrağını öptüğü görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi odağı olurken vatandaşlar tarafından defalarca paylaşıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak amacıyla iş yerlerini bayraklandırdıklarını belirten Şahbudak, "Burada Ali baba diye hitap ettiğimiz Ali ağabeyimiz dükkana geldi. Sürekli müşterimdir kendisi. Girişte bayrağı öptüğünü fark ettim. Bunun üzerine güvenlik kamerasından alıp sosyal medyaya yükledim. Sosyal medyada da bayağı bir ilgi odağı oldu. Kendisine vatan ve bayrak sevgisinden dolayı teşekkür ederiz"dedi.

Bayrağı öpmek için herkesin gitmesini bekledi...O anlar kamerada

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam Haber
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu Haber
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu
'F.Bahçe'ye dönecek misin?' sorusuna, Frey'den dikkat çeken yanıt Haber
"F.Bahçe'ye dönecek misin?" sorusuna, Frey'den dikkat çeken yanıt
Tartışma yaratan görüntü sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu Haber
Tartışma yaratan görüntü sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu
Canlı yayında kaza! Sunucunun sevgilisi çıplak halde yakalandı Haber
Canlı yayında kaza! Sunucunun sevgilisi çıplak halde yakalandı
'Kuzey Kore lideri Kim öldü' iddiaları ayyuka çıkınca Çin'den hamle geldi Haber
"Kuzey Kore lideri Kim öldü" iddiaları ayyuka çıkınca Çin'den hamle geldi
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi
İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek yapıyor
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek...
Yasağı hiçe sayıp ATM'ye giden genç, çektiği parayı düşürünce tekrar yollara düştü
Yasağı hiçe sayıp ATM'ye giden genç, çektiği parayı düşürünce tekrar yollara düştü
Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüs salgını için herkes kendini sorgulamalı
Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüs salgını için herkes kendini sorgulamalı
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü
Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu
Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu
Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı
Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü
AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş
AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş
Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi
Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi
74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti
74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor
Yol kapatıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı
Yol kapatıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı
PKK'nın Diyarbakır'da şehit ettiği işçinin, kızını terör örgütünden kurtardığı ortaya çıktı
PKK'nın Diyarbakır'da şehit ettiği işçinin, kızını terör örgütünden kurtardığı ortaya çıktı
Beyazıt Öztürk'ün köpeği hayatını kaybetti
Beyazıt Öztürk'ün köpeği hayatını kaybetti
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü son koronavirüs rakamlarını değerlendirdi: Salgında iniş süreci başladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü son koronavirüs rakamlarını değerlendirdi: Salgında iniş süreci başladı
Fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evden çıkamayan kadın, ayağa kalkabilmek için yardım bekliyor
Fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evden çıkamayan kadın, ayağa kalkabilmek için yardım bekliyor
Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu
Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Naci Bostancı Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Harun Tan Fettah Can Yıldız Tilbe Rafet El Roman
Spor Fatih Terim Loris Karius Mauricio Isla Malcolm Thomas Anderson Talisca
Daha Fazla Mayıs Ramazan Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Bayrağı öpmek için herkesin gitmesini bekledi...O anlar kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 12:41:13. #1.14#
title