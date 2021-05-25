Baymak, yeni nesil ürünlerini tüketiciyle buluşturuyor

Baymak, 2021 yılında da yeni nesil çevreci R32 gazlı ve inverter özellikli duvar tipi mono ve multi split serisi klimalarıyla, konforu, düşük enerji tüketimini, kaliteyi ve diğer pek çok gelişmiş teknolojiyi Türkiye tüketicileri ile buluşturmaya devam ediyor.

Baymak, 2021 yılında da yeni nesil çevreci R32 gazlı ve inverter özellikli duvar tipi mono ve multi split serisi klimalarıyla, konforu, düşük enerji tüketimini, kaliteyi ve diğer pek çok gelişmiş teknolojiyi Türkiye tüketicileri ile buluşturmaya devam ediyor.

Baymak'tan yapılan açıklamaya göre, ısıtma ürünlerinin yanında soğutma ürünleriyle de Türkiye'de pazarı belirleyen marka olmaya devam ediyor.

Mono Split klima pazarında Türk tüketicisinin tercih ettiği markalardan biri haline gelen Baymak, yeni nesil çevreci klimalarıyla hem doğaya hem de tüketicilerin bütçesine önemli katkı sağlıyor.

Baymak tarafından tüm klima modellerinde standart olarak tüketiciye sunulan 5 yıllık ürün garantisi bulunan Baymak klimalar, kendine özgü tasarımlarının yanı sıra tüketicilere daha konforlu bir soğutma deneyimi yaşatabilmek için birçok gelişmiş ve yenilikçi özelliği de bünyesinde barındırıyor.

Baymak klimalar, hassas bir şekilde iç ortam sıcaklığını kontrol edebiliyor

Verilen bilgiye göre, Mono Split klimalarda Elegant Plus ve Elegant Prime modelleri ile öne çıkan Baymak, Multi Split klimalarında da Elegant Prime Multi modeli ile pazardaki etkinliğini artırıyor.

48FSA model Baymak salon tipi klimalar da pazarın beğenesine sunulurken, Elegant Plus ve Elegant Prime serisi mono split klimalar, yeni ve çevreci R32 soğutucu akışkanı ile çalışıyor. Inverter teknolojisini kullanan yüksek enerji verimliliğine sahip kompresörleri sayesinde tüketicilere yüksek konfor sunan bu klimalar hem karbon salımını düşürüyor hem de tasarruf ve verimlilik sağlayıp tüketicilerin bütçelerine de önemli katkılar sunuyor.

Duvara monte edilebilen iç üniteleri ile 9000, 12000, 18000 ve 24000 Btu/h'lik 4 farklı soğutma kapasite ile tüketicilerin farklı kapasite ihtiyaçlarını karşılayabilen Baymak mono split duvar tipi klimalar, ayrıca tüm bu kapasiteler için soğutmada A++ seviyesinde enerji verimliğine sahip. 5 iç üniteye kadar tek bir dış ünite ile konfor sunan Baymak Elegant Prime Multi split klimalarda ise iç üniteler duvar tipi iken; 9000, 12000, 18000 ve 24000 Btu/h'lik 4 farklı soğutma kapasiteli.

Multi split klima dış ünite kapasitelerine bakıldığında da 18000, 21000, 27000, 36000 ve 42000 Btu/h'lik 5 farklı geniş kapasite seçeneğine, R32 soğutucu akışkana ve A++ seviyesinde soğutma enerji verimliliğine sahip.

Tek bir klimada yüksek kapasite gereksinimi duyan müşteriler için ise, 48000 Btu/h'lik kapasiteye ve A sınıfı soğutma enerji sınıfına sahip 48FSA model Baymak salon tipi klimalar etkili bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor.

Baymak klimalar, hassas bir şekilde iç ortam sıcaklığını kontrol edebiliyor. Gelişmiş özelliklere sahip olan Baymak duvar tipi mono ve multi klimaların Turbo Mod özelliği ile tüketiciler istenilen oda sıcaklığına hızlı bir şekilde ulaşabilmenin yanında Silence Mod özelliğiyle de klimanın daha sessiz bir şekilde çalışmasını sağlayabiliyor.

Satış Sonrası Hizmetler ağı ile 5 yıllık garanti hizmeti

Açıklamada yer alan bilgiye göre, eski tip iki yöne otomatik üflemeli klimaların aksine Baymak Duvar tipi mono ve multi split klimalar, havayı dört farklı yöne de otomatik olarak yönlendirebilen teknolojisi sayesinde kullanıcıların hava akımları sebebi ile oluşabilecek rahatsızlıklarını en aza indirecek şekilde tasarlandı.

Söz konusu klimalar, sahip olduğu üç farklı filtre sistemi ile havada bulunan tozları filtre edip havayı temizlerken, kötü kokuları da bünyesinde tutarak ortama kaliteli bir hava sunulmasını sağlıyor.

Ayrıca LCD panele sahip uzaktan kumanda üzerinde bulunan ilave bir sensör sayesinde tüketiciler i-Feel özelliğini aktif ederek, klimanın oda içerisinde bulundukları yerdeki sıcaklığa göre çalıştırılmasını da sağlayabiliyor.

Kullanıcılar Eco Mod, çift taraflı drenaj bağlantısı, favori kullanım, kendi kendini temizleme, uyku modu ve daha birçok gelişmiş özelliğe sahip Baymak duvar tipi mono ve multi split klimalar ile kusursuz bir konfora sahip olurken, yüksek enerji verimlilikleri ile de bütçesini rahatlatan bir serinliği hissedebiliyor. Baymak klimaları tercih edenler, Baymak'ın tüm Türkiye'ye yayılmış geniş Satış Sonrası Hizmetler ağı ile 5 yıllık garanti süresi içerisinde ve garanti süresi dışında kesintisiz bakım ve onarım hizmetini de yine Baymak yetkili servislerinden sağlayabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu