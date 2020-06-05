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Baymak, yeni nesil klimalarla küresel ısınmayla mücadeleye destek veriyor

Baymak'ın klima ürün grubunda kullanmaya başladığı yeni nesil soğutucu akışkan R32, önceki nesil soğutucu akışkan R410A'ya göre küresel ısınma potansiyelini yüzde 70'e varan oranda azaltırken, elektrik tüketiminde de yüzde 10'a varan tasarruf imkanı sağlıyor.

Baymak, yeni nesil klimalarla küresel ısınmayla mücadeleye destek veriyor
05.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:09

Baymak'ın klima ürün grubunda kullanmaya başladığı yeni nesil soğutucu akışkan R32, önceki nesil soğutucu akışkan R410A'ya göre küresel ısınma potansiyelini yüzde 70'e varan oranda azaltırken, elektrik tüketiminde de yüzde 10'a varan tasarruf imkanı sağlıyor.

Baymak'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, özellikle koronavirüs salgınıyla birlikte, çevre bilinci ve doğa hassasiyeti dünyada en önemli gündem maddeleri arasında yer alırken, farklı sektörlerden şirketler de yenilikçi uygulamalarıyla dünyanın ve insanlığın sürdürülebilir geleceğine katkı sunuyor.

Baymak da klima ürün grubuna entegre ettiği yeni teknolojiyle bir yandan küresel ısınmayla mücadeleye destekte bulunurken diğer yandan da tüketicilerin elektrik harcamalarında önemli bir tasarruf sağlıyor.

Son yıllarda Avrupa başta olmak üzere dünyada kullanımı hızla yaygınlaşan R32 yeni nesil soğutucu akışkanı, Baymak'ın mevcut ürün gamında Elegant Plus ve Elegant Prime model klimalarında kullanılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Üst Yöneticisi (CEO) Ender Çolak, klima ürün gruplarına getirdikleri bu yeniliğin, şirketin sürdürülebilirlik anlayışını en somut biçimde yansıttığını bildirdi.

Dünyaya, Türkiye'ye, insanlığa karşı duydukları sorumluluk gereği, çevre ve doğa hassasiyetini tüm faaliyetlerin temeline yerleştirdiklerini belirten Çolak, şunları kaydetti:

"Bu alanda sektörümüze ve Türk sanayisine öncülük eden şirketler arasında yer almaktan gurur duyuyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da gerek üretim gücümüze gerekse teknolojimize yapacağımız yatırımlarla insana ve insanlığa değer katmayı sürdüreceğiz. Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız filmle bu konuda bir farkındalık oluşturmayı amaçladık.

Koronavirüs sürecinin tabiattaki olumlu etkilerini hepimiz gördük. Biz Baymak olarak, doğanın bu yeniden canlanışını görüyor, gereken dersi çıkarıyor ve dünyaya söz veriyoruz. Çevreci anlayışımız adına, bugüne kadar her ne yaptıysak, bundan sonra daha fazlasını yapacağız. Hayata geçirdiği projelerle, Baymak Türk sanayisinin ve iklimlendirme sektörünün bu alandaki öncü şirketlerinden olacak."

"Müşteri beklentileri değişti"

Müşteri beklentilerinin hızla değiştiğini, artık tüm dünyada doğa dostu ürünlere yönelik talebin gün geçtikçe arttığını bildiren Çolak, en öncelikli konularından birinin müşteri deneyimi olduğunu aktardı.

Çolak, bu deneyimi en iyi hale getirmenin yolunun da öncelikle müşterinin beklentisini doğru analiz edilmesinden geçtiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün doğa ve çevre hassasiyeti müşterilerin de en öncelikli beklentileri arasına girmeye başladı. Bu tabii tüm ürün gruplarına da birebir yansıyor. Yıl başında BSRIA'in yaptığı bir araştırma R32 akışkanının kullanıldığı klimaların pazar payının Avrupa'da 2019 yılında yüzde 37'ye yükseldiğini, bu rakamın 2023 yılında yüzde 80'e ulaşmasının beklendiğini ortaya koydu. Bu aslında hem sektörümüzde yaşanan çevreci dönüşümü hem de müşterilerin doğa bilincini bu ürün grubu içinde en somut biçimde ortaya koyuyor."

"R32 akışkanının kullanıldığı klimalar elektrik faturalarını yüzde 10'a varan oranda aşağı çekiyor"

Açıklamada yer alan bilgiye göre, iklimlendirme sektöründe klimaların çevreye olan duyarlılığı küresel ısınma potansiyeli olarak adlandırılan ve tüm dünyada standart olarak kabul edilen ölçümlemeyle değerlendiriliyor.

Daha önceki seri klimalarda bulunan R410A soğutucu akışkanın küresel ısınma potansiyeli 2 bin 88 iken, yeni nesil R32 soğutucu akışkanda ise bu değer 675 şeklinde bulunuyor.

Söz konusu soğutucu akışkanın diğer bir avantajı da yüksek enerji verimliliği sayesinde tüketicilerin elektrik masraflarında sağladığı tasarruf olarak açıklanırken, yapılan hesaplamalara göre, R32 akışkanının kullanıldığı klimalar eskilerine göre elektrik faturalarını da yüzde 10'a varan oranda aşağı çekiyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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