Baymak kombilerde 7 yıl garanti fırsatı sunuluyor
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Baymak kombilerde 7 yıl garanti fırsatı sunuluyor

Baymak kombilerde 7 yıl garanti fırsatı sunuluyor
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

23 Mayıs arasında tüm Baymak ve Brötje marka tam yoğuşmalı (premix) kombi ailesinde 3 yıllık standart garanti süresine, hiçbir ek ücret ödemeden 4 yıl ekleme avantajı sunuyor.

23 Mayıs arasında tüm Baymak ve Brötje marka tam yoğuşmalı (premix) kombi ailesinde 3 yıllık standart garanti süresine, hiçbir ek ücret ödemeden 4 yıl ekleme avantajı sunuyor.

Baymak'tan yapılan açıklamaya göre, 7 yıl garanti fırsatı tüketiciyi bekliyor.

Şirket, Baymak markalı tam yoğuşmalı kombileri idee, Duotec, Duotec Compact, Eco CT ve Brötje markalı tam yoğuşmalı kombileri Startec, Novadens ve Novadens Extra için ilk çalıştırma işlemini 1 Nisan - 23 Mayıs 2021 tarihleri arasında yaptıran müşterilerine 3 yıllık standart garanti süresine ek bir ücret ödemeden 4 yıl garanti ekleme avantajı sunuyor.

Böylelikle kullanıcılar 7 yıl garanti avantajına sahip oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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